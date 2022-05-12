رابط تقديم حرس الحدود 1443 رجال jobs.sa المديرية العامة لحرس الحدود وظائف

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عمر شويل - جدة رابط تقديم حرس الحدود 1443 رجال من أهم وأكثر الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، وذلك بعد إعلان المديرية العامة لحرس الحدود وظائف عن فتح باب التقديم في وظائف حرس الحدود رجال، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن الرتب العسكرية المطلوبة، وهذه الرتب هي (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي)، وذلك للتعيين في مختلف مناطق المملكة، وفق شروط وضوابط تم وضعها بعناية كبيرة لاختيار أفضل العناصر.

المديرية العامة لحرس الحدود تقديم هو من أهم ما يشغل تفكير الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على وظيفة عسكرية، لذلك يجب عليهم سرعة التسجيل وتعبئة استمارة التقديم الإلكترونية في الموعد المحدد، كما يجب قراءة الشروط المطلوبة للوظيفة قبل البدء في التقديم، مع ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا عند استكمال الإجراءات وفي حال الترشيح للوظائف.

يتم التسجيل في وظائف حرس الحدود 1443 رجال إلكترونياً عن طريق رابط منصة أبشر للتوظيف jobs.sa، وذلك عن طريق ملئ استمارة التسجيل الإلكترونية بالبيانات المطلوبة، مع رفع جميع المستندات اللازمة والنقر على تسجيل، وسوف نتناول في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، رابط وطريقة التقديم وما هي شروط وموعد التقديم.

رابط تقديم حرس الحدود 1443

الدخول مباشرةً على رابط أبشر للتوظيف jobs.sa. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة واختيار وظائف حرس الحدود. تعبئة جميع البيانات المطلوبة ورفع جميع المستندات اللازمة في استمارة التسجيل. في النهاية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات يتم النقر على تسجيل.

شروط تقديم وظائف حرس الحدود 1443 رجال وأماكن العمل

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد سبق له التوظيف في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري أو أنهيت خدمته لأي سبب من الأسباب.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

اجتياز المتقدم لكافة إجراءات واختبارات القبول.

تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لهذه الوظائف.

توفر المؤهل المطلوب للوظيفة.

موعد تقديم المديرية العامة لحرس الحدود وظائف 1443

يبدأ التقديم من يوم السبت بتاريخ 13\10\1443 الموافق 15\05\2022. ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس بتاريخ 18\10\1443 الموافق 19\05\2022.