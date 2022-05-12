يبحث الآلاف من الجمهور السعودي عن كيفية حساب زكاة الذهب عيار 21 على محرك البحث “جوجل”، ولا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام الذي يجب على كل مسلم إخراجها للفقراء والمحتاجين وابن السبيل والغارمين وغيرهم من الفئات التي حددها القرآن، ومن الجدير بالذكر أن الدين الإسلامي قد فرض الزكاة على الذهب إذا وصل إلى مقدار معين، فإذا وصل الذهب النصاب وحال عليه الحول وهو عام هجري كامل يجب على المسلم إخراج زكاته تطهيراً لماله ولنفسه، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” عن كيفية حساب زكاة الذهب عيار 21 كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة حساب زكاة الذهب بالريال السعودي، فإلى نص المقال.

كيفية حساب زكاة الذهب عيار 21

يجب إخراج الزكاة على الذهب الخالص أي عيار 24 إنما الذهب عيار 21 ليس ذهباً خالصاً لأن به معادن أخري مثل النحاس، وفي هذه الحالة يُمكنك وزن وتقدير عدد الجرامات من الذهب الخالص في عيار 21 حتى إذا بلغ 85 جرام وهو النصاب وحال عليه حول كامل وجب على المسلم إخراج الزكاة عليه، ونوضح لكم معادلة حسابية بسيطة لحساب الزكاة على الذهب عيار 21 فقط قم بضرب عدد الجرامات في العيار ثم قم بقسمة الناتج على 24 وبهذا يُزكي الخالص منه فقط.

زكاة الذهب

لأهمية الزكاة لدى المسلم وأنها فرض وركن من أركان الإسلام نوضح لكم بعض المعلومات حول إخراج زكاة الذهب كالتالي:

تُخرج الزكاة على الذهب الخالص الصافي أي عيار 24 وأي عيار دون ذلك يكون مُضاف إليه معادن أخرى وفي هذه الحالة تُحسب عدد جرامات الذهب الصافي فيها وإذا بلغ النصاب فًرضت الزكاة.

يجب عليك إخراج الزكاة إلى مصارف الزكاة الثمانية الذي حددها القرآن الكريم وهي الفقراء والمحتاجين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.

يجب إخراج الزكاة عندما يحول حول كامل أي عام هجري على بلوغ النصاب.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون أضفنا لكم كافة المعلومات التي تبحثون عنها بخصوص هذا الموضوع الهام، ولأي استفسار قم بترك تعليق بالأسفل وسنتواصل معك