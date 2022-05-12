طريقة تحميل ماين كرافت التعليمية 2022 والانضمام إلى ساعة برمجة

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل ماين كرافت التعليمية 2022، بدأ العديد من الطلاب المشاركين في مسابقة مدرستي النسخة الثانية البحث خلال هذه الأيام عن طريقة تحميل ماين كرافت التعليمية، والتي يتم من خلالها استخدام المهارات العقلية والابداعية من أجل تعلم البرمجة بشكل مبسط وتنمية المهارات الفكرية لدى الطلاب المستخدمين لهذه اللعبة.

مسابقة مدرستي تبرمج

كانت وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية قد قامت بإطلاق مسابقة مدرستي تبرمج بداية من العام الدراسي الماضي 1443، وذلك من أجل أن تقوم إيجاد جيل جديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين لديهم قدرات على الإبداع وحل المشكلات الحياتية بطريقة علمية واستخدام المهارات التكنولوجية في حل هذه المشكلات، وذلك من خلال تعلم مبادئ وأساسيات البرمجة، ومن ثم البدء في إنشاء برامج وأنظمة تساعد في حل بعض المشكلات، وتطور من استخدام الطلاب للتكنولوجيا العصرية.

لعبة ماين كرافت التعليمية

ويتم استخدام لعبة ماين كرافت التعليمية في مسابقة مدرستي تبرمج حيث إن هذه اللعبة يتم استخدامها في العديد من المدارس في كافة دول العالم التي تقوم بتعليم الطلاب مبادئ البرمجة، حيث تم إنتاج هذه اللعبة من شركة مايكروسوفت الأمريكية، التي تتعاون مع وزارة التعليم في مسابقة مدرستي تبرمج حيث وفرت الشركة الأمريكية العديد من المزايا لكافة الطلاب والمعلمين التي تساعدهم في تحقيق الهدف المنشود من هذه المسابقة.

طريقة تحميل ماين كرافت التعليمية 2022

ويمكن لكافة الطلاب تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ومن ثم البدء بالبحث عن لعبة ماين كرافت التعليمية ومن ثم بدء التحميل ثم الضغط على تثبيت من أجل أن يتمكن الطلاب من استخدام اللعبة في مسابقة مدرستي تبرمج.

تسجيل الدخول إلى ساعة برمجة من خلال ماين كرافت التعليمية

ويمكن لكافة الطلاب الراغبين في الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج بعد أن يقوموا بتحميل لعبة ماين كرافت التعليمية أن يقوموا بتسجيل الدخول والانضمام إلى مسابقة ساعة برمجة من خلال الدخول إلى تطبيق لعبة ماين كرافت التعيمية، ومن ثم القيام بالضغط على زر تسجيل الدخول، ومن ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب على حسابه في منصة مدرستي،

بعد أن يتمكن الطالب من تسجيل الدخول بنجاح يقوم باختيار منصة ساعة برمجة ومن ثم يقوم باختيار مشروع ساعة برمجة، ومن هنا يبدأ الطالب في إنشاء ماتطلبه منه المسابقة.