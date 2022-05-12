new jops.. شروط وظائف حرس الحدود 1443 رجال رابط تقديم وظائف الحدود أبشر jobs.sa

البحث عن شروط وظائف حرس الحدود من أهم موضوعات البحث الآن، من خلال محركات البحث المختلفة على شبكة الإنترنت لمعرفة تفاصيل وظائف حرس الحدود، التي تم الإعلان عنها اليوم من المديرية العامة لحرس الحدود، عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي للشئون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم موعد التسجيل وطريقة التسجيل والشروط العامة.

في ظل عمل الحكومة السعودية على توفير وظائف جديدة للشباب المتميز في المملكة العربية السعودية، تم العلان اليوم عن توافر عدد من الوظائف العسكرية للرجال، على رتب “جندي، عريف، وكيل رقيب، رقيب”، في عدة مدن ومحافظات مختلفة بالمملكة، ودعت المديرية الراغبين في التسجيل الدخول على موقع أبشر توظيف وملء أستمارة التسجيل، وشددت على ضرورة دقة وصحة البيانات المسجلة، حتى لا تستبعد مقدم الطلب حال وجود بيانات غير صحيحة.

ما هي شروط وظائف حرس الحدود 1443؟

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يكون سعودي المنشأ ويستثنى من ذالك الشرط من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. حسن السير والسمعة وأن لا يكون قد حكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. لا يكون سبق للمتقدم العمل في أي مؤسسة عسكرية وتم فصله منها لأي سبب. الحصول على المؤهل المطلوب للوظائف وأن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. تناسق الطول مع الوزن طبقاً للائحة الطبية المعمول بها في مديرية الحرس الوطني. أن تكون جنسية الزوجة سعودية في حال أن كان المتقدم للوظيفة متزوج.

طريقة التقديم في وظائف الحدود للرجال

الدخول على رابط jops.sa.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على الوظائف المتوفرة الآن ثم تحديد وظائف حرس الحدود.

في حالة عدم وجود الوظائف قم بالدخول في وقت لاحق نظراً لتحديث الوظائف من وقت لأخر.

حدد الوظيفة المناسبة لك ثم قم بملء أستمارة التسجيل الإلكترونية بصورة سليمة.

أنقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام بعد الإطلاع عليها.

بعد ذالك قم بحفظ البيانات وإرسال طلب التقديم وطباعته الطلب والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

موعد التسجيل في وظائف حرس الحدود

يبدأ التسجيل الإلكتروني من غداً السبت الموافق 2022/05/14 ويستمر حتى نهاية الأسبوع حتى يوم الخميس الموافق 2022/05/19.

المديرية العامة لحرس الحدود

هي إحدى فروع وزارة الداخلية السعودية تعمل على ضبط الحدود، ومنع تسلل المواد المخدرة داخل المملكة، وكذالك تهريب أي مواد محظورة، وتعمل على تأمين حدود المملكة ضد أي عناصر خارجة على القانون.