نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم حرس الحدود 1443 رابط القبول والتسجيل في مديرية حرس الحدود للرجال الموعد والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم حرس الحدود 1443 ، ما زلنا نتابع معكم كافة التفاصيل عن إعلان القبول والتسجيل في حرس الحدود للوظائف العسكرية للرجال على رتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي، وذلك لتعيين في مناطق المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح تقديم حرس الحدود القبول والتسجيل 1443 بالوظائف العسكرية في مديرية حرس الحدود للرجال على الرتب العسكرية الموضحة، وخلال هذا المقال سنوفر لكم رابط تقديم مديرية حرس الحدود 1443 ، كما سنتعرف على شروط تقديم حرس الحدود والموعد المقرر لفتح رابط حرس الحدود القبول والتسجيل.

تقديم حرس الحدود 1443

تقديم مديرية حرس الحدود 1443 ، وكما ذكرنا بعالية فقد أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود شروط القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية ، كما أعلنت أماكن العمل بعد التعيين بالرتب رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي ، ليتم التعيين في مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، تبوك، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية وغيرها من المناطق في المملكة، والآن سنتعرف على شروط تقديم حرس الحدود 1443 للرجال.

حرس الحدود القبول والتسجيل 1443 ، أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود شروط القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية للرجال ، والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

رابط تقديم حرس الحدود 1443

نوهت مديرية حرس الحدود على ضرورة تعبئة كافة البيانات بشكل صحيح وبمنتهي الدقة لعدم الوقوع في أي أخطاء من الممكن أن تلغي الطلب المقدم ويتم استبعاده تماماً، كما أوضحت أن موعد التقديم على وظائف حرس الحدود يبدأ يوم السبت الموافق 1443/10/13هـ الموافق 2022/05/14م وينتهي تقديم حرس الحدود يوم الخميس 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م.

ولجميع الراغبين بالتقديم في وظائف حرس الحدود 1443 للرجال على رتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي للتعيين بمناطق المملكة يكون من خلال موقع وزارة حرس الحدود الرسمي على الإنترنت ، كما يُمكن الإطلاع على التخصصات والمؤهلات العلمية المطلوبة لكل رتبة على حدة، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل عن تقديم حرس الحدود 1443 ، وذلك من خلال تقارير متتالية.