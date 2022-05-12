طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في البيت مثل المحلات

الكبدة الاسكندراني تعتبر من أشهر الأطباق والسندوتشات السريعة في المطابخ المصرية، خاصة في الاسكندرية، لأنها تشتهر بأجمل كبدة اسكندراني من حيث الرائحة والمذاق، الذي يأتي إليه معظم الأشخاص لتذوقه، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

مكونات الكبدة الاسكندراني

٥٠٠ جرام من شرائح الكبدة البقري الرفيعة.

أربع ملاعق صغيرة من الثوم المهروس.

أربعون جرام عصير ليمون فريش.

ستون جرام شرائح الفلفل الأخضر.

ربع كوب كبير من شرائح الفلفل الأحمر.

ثلاث ملاعق كبيرة من شرائح الفلفل الرومي الحامي.

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

عشرة جرام من زيت الذرة.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

٤ حبات من الخبز البلدي.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

ضعي الكبدة في وعاء، ثم ضيفي إليها كوب كبير من اللبن واتركيها جانبا لمدة ٤٥ دقيقة، ثم اغسليها بالماء. امزجي نصف مقدار الثوم مع الزيت في وعاء حراري، ثم ضعيهم على نار مشتعلة حرارتها ١٨٠ درجة مئوية، ثم اتركيها لمدة دقيقتين. ضيفي شرائح الكبدة إلى الثوم، ثم قلبيهم وضيفي إليهم الخل وعصير الليمون، والكمون، والثوم المتبقي، والبابريكا، والملح، والفلفل الحامي، والفلفل الأحمر والأخضر. اتركي خليط الكبدة لمدة خمس دقائق على نار مرتفعة، حتى تنضج، ثم ضعيها على الخبز، حتى تصبح الكبدة الاسكندراني جاهزة للتناول.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالفلفل

مكونات الكبدة الاسكندراني بالفلفل

كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي.

ثلاثون جرام من زيت الذرة.

٤ ملاعق صغيرة من الخل الأبيض.

نصف كيلو من شرائح كبدة الغنم.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة المجففة.

عشرون جرام عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني بالفلفل

ضيفي الخل، والشطة وعصير الليمون والفلفل الأسود، والملح إلى شرائح الكبدة بعد غسلها، ثم اخلطيهم واتركيها جانبا لمدة ساعة، حتى تتبل الكبدة، اسكبي زيت الذرة في مقلاة على حرارة متوسطة.