التسجيل في الحج 1443 بالرابط haj.gov.sa وشروط موسم الحج 1443

التسجيل في الحج 1443، تم الإعلان عنه رسميًا من جانب، وزارة الحج والعمرة السعودية، حيث أشارت منذ أيام مضت، إلى أنها قد أطلقت رابطًا رسميًا، خاص بعملية التسجيل في الحج 1443، وذلك تجنبًا لما يتم نشره، من روابط غير رسمية هدفها القيام بعمليات النصب والاحتيال، على كل من يرغب في السفر إلى بيت الله الحرام، وأداء مناسك الحج لهذا العام، فوجب التحذير من تلك المواقع والروابط المنشورة، والإعلان عن www.haj.gov.sa، وهو الرابط الرسمي الوحيد للوزارة، هذا إلى جانب عدم الإعلان حتى الآن، عن بدء موعد التسجيل في الحج 1443، وتقديم طلب الحج إلكترونيًا، من خلال الرابط الرسمي المعلن من جانب الوزارة، وذلك للحجاج الوافدين إلى المملكة، إلى جانب إعلان رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، من خلال البوابة الإلكترونية.

رابط التسجيل في الحج 1443

يأتي الكثيرون من كل بقعة حول العالم، لأداء مناسك لاحج كل عام، خاصة عقب الفترة الماضية على مدار العامين الماضيين، حيث تم إغلاق الحدود بين أغلب الدول حول العالم، ولكن في العام الحالي، قررت المملكة العربية السعودية، استقبال حوالي مليون حاج من كافة البقاع، لأداء مناسك موسم الحج 1443، فإذا كنت أحد الراغبين في التسجيل بموسم حج 1443/2022، فيجب عليك اتباع الرابط الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة، مع العلم بأن موعد التسجيل للحج 1443، لم يتم الإعلان عنه بعد، ولكن على الجانب الآخر، تم الإعلان لأبناء المملكة عن رابط المشاركة في الحج 1443، عن طريق وزارة الصحة السعودية، وكذلك شروط المشاركة في الحج، لمن يرغب في اللحاق بالقوافل الطبية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

شروط موسم حج 1443

إذا أردت اللحاق بموسم حج 1443، فيجب عليك أن تعلم قبل تقديم طلب الحج 2022، الاشتراطات أو الضوابط التي فرضتها وزارة الحج والعمرة، لكافة الحجاج بالعام الحالي، وذلك حتى يمر موسم الحج، بطريقة سهلة وميسرة علعى الجميع، بالإضافة إلى ضمان قبول طلبك بنسبة كبيرة. والشروط لأداء مناسك الحج لهذا العام هي: