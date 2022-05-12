ما هى قضايا العفو الملكي.. شروط العفو الملكي السعودي 1443هـ

ما هى قضايا العفو الملكي 1443هـ، كان هذا السؤال من أكثر الأسئلة الشائعة الخاصة بالعفو عن المساجين في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين بعمل عفو ملكي يتم طرحه من قبّل وزارة الدخلية السعودية والمديرية العامة للسجون للعفو عن بعض المساجين وفقًا لشروط معينة ولكن هناك بعض الجرائم التي يتم استثنائها من العفو وكل ذلك سنعرفه في سطور مقالنا التالية.

هل العفو يشمل قضايا المخدرات 1443هـ؟

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالإجابة عن التساؤل بشأن ما إذا كان العفو الملكي يشمل قضايا المخدرات أم لا، حيث أن المخدرات هي شيء محرّم وممنوع وتعمل المملكة على منعه ومعاقبة مَن يقوم بتناوله أو تداوله وبيعه، وأكدت الوزارة بأن قضايا المخدرات هو أحد الجرائم التي تم شملها في العفو الملكي ولكن وفقًا لشروط ومعايير ودرجات معينة من الجريمة وخاصة وأن العفو يشمل الأشخاص التي تتعاطى أو تقوم بتقديمه ولكن لا يشمل العفو المواطنين الذين يعملون في مجال المخدرات.

شروط العفو الملكي السعودي 1443هـ

حددت مديرية السجون العامة في المملكة العربية السعودية بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتم العفو عن المساجين ومن بين هذه الشروط ما يلي:-