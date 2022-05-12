رابط وموعد صدور مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢ بعد تعديل النظام الضماني القديم

يبحث ملايين المواطنين السعوديين عن موعد صدور مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي بعد تعديل النظام الضماني القديم، حيث يعتمد أغلب المواطنين على المساعدة المقطوعة في تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، والتي يتم صرفها وفق قواعد وشروط معينة، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل دراسة حالة على الحالات المتقدمة لاختيار الحالات الأكثر احتياجا لهذه الإعانات المالية، ويتم الاختيار بكل نزاهة وحيادية وشفافية وموضوعية دون تحيز لأحد في عملية الاختيار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط وموعد صدور مقطوعة الضمان الاجتماعي وشروط استحقاقها.

رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إتباعها عند الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. الدخول على الخدمات الإلكترونية رابط المساعدة المقطوعة .

. تسجيل رقم السجل المدني الخاص بالشخص المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة.

إدخال رمز التحقق البشري الذي يظهر على الشاشة.

الضغط على أيقونة عرض وسوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

شروط المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول عليها سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية بعض الفئات مثل المرأة الغير سعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء من زوج سعودي يحملون الجنسية السعودية من وأصحاب بطاقات التنقل. لا يقل سن المواطن السعودي المتقدم للحصول على هذه المساعدات عن ٣٥ عاماً. لا يزيد دخل المستفيد من المساعدات المقطوعة عن الحد المانع للصرف. تكون الأولوية في الحصول على إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطن السعودي الذي له الأسبقية في عملية التقديم. أعلى قيمة يمكن أن يحصل عليها أي متقدم ٣٠ ألف ريال سعودي. أقل قيمة مالية للمقطوعة السعودية ١٠٤٠٠ ريال سعودي.

مستندات التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تتوفر في أي مواطن سعودي يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة السعودية وهى كما يأتي:-