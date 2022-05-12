احصل على 5000 ريال سعودي من منصة سلفة في دقائق دون كفيل أو تحويل مرتب

أعلن البنك المركزي السعودي عن موافقته الرسمية، عن ترخيص منصة التقنية المالية منصة سلفة، وهي المنصة الإلكترونية التي تدعم مجال التمويل الشخصي والاستهلاكي المصغر من خلال تطبيقها الذكي، حيث تقدم خدماتها للتمويل الطارئ الفوري والسريع على مدار الساعة للأفراد في جميع أنحاء مدن وقرى المملكة بمبالغ فورية صغيرة تتراوح ما بين 1000 ريال و 5000 ريال، كما أتساعد الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة، خاصةً وأن فترة سدادها تصل لمدة ستة أشهر ومن خلال مقالتنا سوف نوضح لكم خطوات الحصول على سلفة بقيمة 5000 ريال سعودي والشروط المطلوبة توافرها في المتقدم للتقديم على منصة سلفة.

مزايا التمويل الفورى من منصة سلفة

من أهم مزايا تمويل الأفراد الفوري من منصة سلفة هى الجدولة المريحة لمبلغ الدفعات شهريًا، الجدول تكون مع نزول كل راتب لترتيب الالتزامات، كما توفر منصة سلفة حماية متقدمة وتشفير بياناتك إلكترونيًا، ويتم الإيداع الفوري فور اكتمال الطلب وأن الجدير بالذكر أن سداد تمويل منصة السلفة، يكون من خلال السداد عبر دفعات شهرية ثابتة في حساب المنصة، التي بدورها تُرسل تنبيه للعميل عبر رقم جواله المُسجل بشكل دوري، إلى حلول وقت السداد، مع إمكانية الحصول على تمويل ثانٍ جديد في حالة عدم تعثر العميل، وأن يكون قد استطاع سداد أكثر من نصف الدفعات المجدولة على تمويله الشخصي السابق.

شروط سلفة 5000 ريال سعودي للمواطن

من أهم الشروط المطلوبة لدى المتقدم قبل تقديمه في منصة سلفة للحصول على تمويل شخصي فوري يجب توافر به بعض الشروط وهي الآتية:

أن يكون المتقدم على التمويل سعودي الجنسية ومقيمًا داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

ألا تقل فترة العمل عن 6 أشهر عند التقدم بالطلب.

أن يكون الحد الأدنى للراتب 3000 ريال سعودي.

خطوات تقديم طلب تمويل فوري 5000 ريال سعودي من منصة سلفة

يمكنك التقديم على تمويل شخصي من منصة سلفة باتباع الخطوات التالية: