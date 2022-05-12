بـ41 الف ريال فقط أرخص السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022 بمواصفات خارقة واداء عالي

أرخص السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022 من المواضيع التي تشغل الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة جديدة أو مستعملة هو أرخص السيارات في السعودية، فقامت المملكة العربية السعودية بتقديم عدة سيارات صُنفت بأنها أرخص السيارات المقدمة في السوق السعودية لعام 2022م والتي قُدمت بإمكانيات عالية وبمواصفات مبهرة للراغبين في الحصول على سيارة بأسعار مناسبة لجميع الفئات وبعروض مميزة والعروض لها فترة وتنتهي فيمكنك اللحاق بها فورًا قبل أن يتم بيعها أو رفع سعرها.

أرخص السيارات في السعودية لعام 2022م

1. سيارة ميتسوبيشي أتراج 2022

تعد سيارة ميتسوبيشي أتراج من السيارات التي تم تقديمها في هذا العالم وتجمع بين الإمكانيات المتطورة والسعر الرخيص وهي خيار مناسب للكثير وتتميز بكل مما يلي:-

مقاس عجلات السيارة يبلغ 15 إنش وتحتوي على مصابيح إنارة نهارية أمامية وخلفية.

تحتوي على شاشة لعرض الوسائط الترفيهية مقاسها يبلغ 7 بوصة وتحتوي على نوافذ تعمل بالكهرباء.

سعر السيارة في السوق السعودي يبدأ من 41 ألف و400 ريال سعودي.

2. سيارة ام جي 5 2022

بينما سيارم ام جي فايف 2022 تتميز بتصميمها الخارجي المتطور ومقصورة داخلية مميزة وتتميز بكل مما يلي:-

مقاس جنوط العجلات 15 إنش ويمكنكم التحكم فيها من خلال مقود السيارة.

تحتوي السيارة على مرايا جانبية يتم طيّها كهربيًا.

مقاعد السيارة مصنوعة من المخمل الفاخر.

يتم توفير السيارة في السوق السعودية بسعر يبدأ من 50 ألف و655 ريال سعودي.

3. سيارة كيا بيكانتو

بينما هذه السيارة تنتمي إلى فئة سيارات الهاتشباك الصغيرة في الحجم والمناسبة أكثر لفئة الشباب ومن بين مواصفاتها ما يلي:-

سعة المحرك تصل إلى 1200 سي سي وبقوة حصانية قدرها 84 حصان.

عزم دوران محرك السيارة يبلغ 122 نيوتن لكل متر.

تتوفر السيارة في سوق السيارات السعودي بسعر يبدأ من 42 ألف و600 ريال سعودي.

4. سيارة رينو سيمبول

سيارة رينو سيمبول المقدمة في عام 2022 الجاري هي واحدة من أفضل سيارات السيدان ذات الدفع الأمامي للعجلات:-