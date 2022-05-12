noor.moe.gov.sa متي تسجيل الطلاب المستجدين 1443 ولي الأمر نظام نور 2022

noor.moe.gov.sa متي تسجيل الطلاب المستجدين 1443 يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد تسجيل الطلاب المستجدين لعام 1443هـ في المدارس بعد أن يصلوا إلى السن المناسب للتقديم على المدرسة بعد مرحلة روضة الأطفال، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتقديم نظام نور الإلكتروني الذي يتم تقديم الطلاب عليه عبر الإنترنت والذي سّهل الكثير على الطلاب في مرحلة التسجيل والاستعلام عن النتائج والكثير من الأمور وهذا ما سنقوم بمناقشته لكم في سطور المقال التالية.

موعد تسجيل الطلاب المستجدين 1443هـ

كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد التسجيل بالنسبة للطلاب المستجدين في المدارس للتسجيل في الصف الأول من المرحلة الابتدائية في المدارس السعودية التابعة للحكومة السعودية لكل أنواع المدارس من التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وحتى التعليم الأهلي، وكان موعد التسجيل بدأ من يوم الأحد الماضي الموافق الثامن من شهر مايو 2022م الذي يوافق السابع من شوال 1443هـ وسينتهي التسجيل بعد أن تنتهي الأماكن المحددة.

خطوات تسجيل ولي الأمر في نظام نور

تتمثل خطوات التسجيل الخاصة بولي أمر الطالب في كل مما يلي:-

قم بالدخول على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بنظام نور على رابط https://noor.moe.gov.sa .

. على الصفحة الرسمية للموقع قم بالنقر على أيقونة “تسجيل ولي أمر جديد” ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع والتي تتمثل رقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “التالي” وبعدها قم بكتابة رقم هوية الطالب ومحل إقامته وكتابة تاريخ الميلاد بعد ذلك انقر على أيقونة “حفظ”.

شروط التسجيل في نظام نور الإلكتروني

حددت الوزارة بعض الشروط الخاصة بالتسجيل في نظام نور الإلكتروني والتي تتمثل فيما يلي:-