موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1443هـ.. الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1443هـ اشتدت البحث عن موعد الاختبارات النهائية 1443هـ، حيث أن موعد الاختبارات الخاص بالفصل الدراسي الثالث هي من أكثر الأمور التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من ضبط دراستهم والاهتمام بالمواد التي أهملوها طوال العام ويستعدوا نفسيًا ودراسيًا لاستقبال الاختبارات، حيث إنه ما هي إلا أيام قليلة مرّت بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك وعاد الطلاب لاستكمال الفصل النهائي من العام الدراسي الحالي.

موعد الاختبارات النهائية 1443هـ

بدأت دراسة الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1442هـ – 1443هـ في يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر شعبان 1443هـ الذي يقابله في التاريخ الميلادي يوم العشرين من مارس 2022م، واستمرت الدارسة وفقًا لتقويم وزارة التربية والتعليم السعودية وسيتم بدء اختبارات الفصل الدراسي الثالث وفقًا للتقويم الدراسي في يوم التاسع عشر من شهر يونيو لهذا العام أو بما يوافق يوم العشرين من شهر ذي القعدة 1443هـ .

تقويم الفصل الدراسي الثالث 1443هـ بعد التعديل

قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بعمل تقويم دراسي وقام بالتعديل عليه وكان التقويم المقرر من الوزارة كالآتي:-

بدأت دراسة العام الدراسي في يوم الأحد الذي يوافق يوم التاسع من أغسطس 2021م.

بدأت الدراسة حتى يوم عطلة اليوم الوطني السعودي والذي يأتي في يوم الثاني والعشرون من ديسمبر من كل عام وكانت عطلة رسمية.

بعد ذلك جاءت إجازة نصف الفصل السادس والذي كان في شهر يناير لعامنا الجاري 2022م.

وأخيرًا إجازة منتصف الفصل الدراسي السادس عشر وذلك في شهر يناير 2022م.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث 1443هـ

وحددت وزارة التربية والتعليم السعودية موعد الانتهاء من الفصل الدراسي الثالث 1443هـ وكان التقويم كالآتي:-