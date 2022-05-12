نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتسديد الديون ادخل وسجل فى منصة احسان اهم المزايا وخطوات التقديم في المقال التالي
تقدم منصة احسان خدمات عديدة للمحتاجين والمستفيدين من التبرعات وكذلك تقدم للمتبرعين ان تدلهم على من يحتاج المساعدة وتساعدهم على ايصال تبرعاتهم لمستحقي التبرع، ونوضح بداخل المقال كيفية التسجيل بمنصة احسان وشروط التسجيل فى منصة احسان واهم مزايا منصة احسان، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين داخل المملكة عن كيفية الدخول على منصة إحسان الخيرية بالسعودية، وذلك من أجل تسجيل البيانات، ومن ثم الحصول على الدعم والتبرعات اللازمة لحل المشاكل التي يعاني منها بعض المستفيدين وليس بحوزتهم العائد المالي الكافي، وتقوم جمعية إحسان الخيرية بدور حلقة الوصل بين المتبرعين المقتدرين وبين الأشخاص المحتاجين المستفيدين من التبرعات، فهي بمثابة وسيط يضمن وصول التبرعات لمستحقيها بكل صدق وأمانة.
الشروط الواجب توافرها للتسجيل في منصة إحسان بالسعودية:
- أن يكون سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة.
- لايسمح بقبول التسجيل لمن هو غير مقيم بداخل المملكة طالما لا يوجد لديهم رقم هاتف من داخل السعودية.
- أن يكون على تواصل فعَّال مع المستخدم من قبل المنصة الرئيسية.
- أن يتوافر لدي طالب التسجيل بريد إلكتروني صالح ويُمكنه الدخول إليه من أجل التسجيل في المنصة الإلكترونية.
اهم مزايا منصة إحسان الخيرية:
- تتميز المنصة بالصدق والأمانة والشفافية وذلك يساعد في زيادة الأشخاص المتبرعين
- إتاحة التبرع في مختلف الأوقات المتاحة للمتقدم.
- إمكانية أن يقوم المتقدم التبرع من خلال بطاقات الائتمان بطريقة إلكترونية.
- يتم الحصول على المبلغ التبرع بمجرد أحدث الوسائل واستخدام كافة معايير الأمان الفنية وضرورة التأكد على عدم الإفصاح عن أي من هذه المعلومات.
كيفية التقديم في منصة إحسان:
- ادخل على الرابط الخاص بمنصة إحسان.
- ثم تقوم بالضغط على الصفحة الرئيسية وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول المتواجدة في الناحية اليسرى.
- كتابة الاسم الكامل.
- ثم عليك بتسجيل البريد الإلكتروني.
- ثم تقوم بتسجيل رقم الهاتف الجوال.
- تسجيل رمز التحقق.
- ثم تقوم بالضغط على ايقونة إنشاء حساب جديد.
خطوات التبرع عبر منصة إحسان:
- ادخل على رابط منصة إحسان الخيرية.
- ثم تقوم بالضغط على مشاريع.
- يقوم المتقدم بكتابة مبلغ التبرع
- ثم تقوم بالضغط على ايقونة تبرع الآن.
- عليك بتحديد طرق الدفع.
- ثم تقوم بتحديد المرسل إليه أيضًا التبرع وذلك من خلال تسجيل كافة بيانات الراسل والمرسل إليه، بالإضافة إلى المبلغ الذي تود التبرع به بالريال السعودي.
- ثم تقوم بالضغط على ايقونة إرسال وسيتم تقديم التبرع على الفور.
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