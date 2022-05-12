نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب الإعفاء من بنك الراجحي أهم شروط الاعفاء من سداد قروض الراجحي وخطوات التقديم في المقال التالي

يتعثر البعض من عملاء مصرف الراجحي في سداد باقي أقساط قروضه لظروف ما او بسبب وجود عجز عن العمل او غيرها من الحالات التي يجوز تقديم طلب للاعفاء من سداد باقى اقساطه وهو ماسوف نوضحه بداخل المقال ونوضح بالتفصيل شروط قبول طلب الاعفاء والحالات التي لايمكن قبول طلب الاعفاء فيها وكيفية تقديم طلب فيها، حيث يعد بنك الراجحي من بين أكبر البنوك الإسلامية الموجودة بالمملكة،ويقدم بنك الراجحي تمويلات مادية مختلفة لجميع العملاء الأفراد أو الشركات، كما أنه تم إصدار قرار من خادم الحرمين الشريفين في حالة وفاة المقترض أو أصبح عاجز عن العمل يتم الإعفاء التام من باقي الأقساط. أهم الشروط للحصول على الإعفاء من سداد قروض بنك الراجحي: يتم إعفاء أسرة المتوفي من تسديد الأقساط المتبقية عليه في حالة وفاته وفاة طبيعية.

في حالة أن المتقدم على الطلب مصاب بعجز أو مرض يتم إعفاءه وغير قادر على الدفع بسبب حادث

كما يشترط أيضا تقديم نسخة من بطاقة العائلة.

من الضروري أن يقوم الشخص المتقدم للحصول على الإعفاء إحضار وثيقة توضح الوضع المادي والإقتصادي للمقترض، من أجل الإعفاء التام من باقي الأقساط التي عليه. الحالات التي يرفض فيها طلب الاعفاء ولا يقبل فيها طلب الإعفاء من سداد المديونية لبنك الراجحي: يرفض طلب الاعفاء في حالة انتحار المقترض عن قصد.

يرفض طلب الاعفاء للأشخاص المتعاطين للمخدرات بجميع أنواعها ولا يتم قبول طلب الإعفاء منهم.

يرفض طلب الاعفاء فى حالة إذا توفي المقترض بسبب ألعاب نارية خطيرة أو غيرها.

وكما يرفض طلب الاعفاء إذا توفي المقترض بسبب استخدام السلاح.

ويستثنى كذلك من طلب الإعفاء الأشخاص الذين عليهم أحكام قضائية. كيفية التقديم بطلب الإعفاء من سداد الأقساط لبنك الراجحي: ادخل على رابط الموقع الرسمي لبنك الراجحي الإلكتروني.

ثم تقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بالمكان المخصص لها.

ثم عليك برفع بعض المستندات المطلوبة مثل إرفاق صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من وثيقة الإقامة.

ضرورة تقديم وثيقة تفيد الحالة الصحية أو المادية للمقترض، وكذلك قيمة المبلغ المتبقي على العميل.

ثم تقوم بالنقرعلى أيقونة إرسال الطلب. عمر شويل - جدة طلب الإعفاء من بنك الراجحي أهم شروط الاعفاء من سداد قروض الراجحي وخطوات التقديم - ثقفني

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