طلب تمديد تأشيرة زيارة بالسعودية وما هي الإجراءات للزيارات المختلفة بالتفاصيل

طلب تمديد تأشيرة زيارة هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المقيمين بالمملكة العربية السعودية, حيث يقوم بزيارة المملكة العديد من سكان العالم بأغراض مختلفة, منهم من يأتي إلي السعودية بغرض التعليم, ومنهم من يزور السعودية بغرض العمل, وأيضاً منهم من يتوجه إلي المملكة بغرض سياحة أو تلقي العلاج. وقد وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط والضوابط لإنهاء معظم الإجراءات لتنظيم للعملية بين الزائرين والجهات الحكومية, ولحرص موقع ثقفني علي توفير بعض المعلومات الخاصة بالوافدين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية فقد تم إيضاح إجراءات تجديد الإقامة للوافدين إلي السعودية, وأيضا تم التطرق إلي الخطوات التي يجب تناولها عند فقد الإقامة. وخلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال سيتم تناول تفاصيل إجراءات طلب تمديد تأشيرة زيارة للمقيمين بالمملكة وما هي الزيارات المختلفة.

إجراءات طلب تمديد تأشيرة زيارة للزيارة العائلية

قم بتعبئة نموذج الطلب لتمديد التأشيرة من خلال منصة أبشر.

وضع صورة للزائر أعلي الطلب مع اعتماد الطلب.

قم بإحضار جواز السفر ساري المفعول مع صورة ضوئية واضحة منه.

يجب تواجد المستضيف بنفيه وفي حالة عدم تواجده يمكن تواجد من ينوب عنه ومعه الوكالة القانونية.

قم بسداد مبلغ وقدرة 100 ريال سعودي من خلال نظام سداد.

كيفية تمديد التأشيرة للزائر بغرض العمل

قم بتعبئة نموذج الطلب لتمديد التأشيرة من خلال منصة أبشر.

وضع صورة للزائر أعلي الطلب مع اعتماد الطلب من جهة العمل.

قم بإحضار جواز السفر ساري المفعول مع صورة ضوئية واضحة منه.

يجب إحضار تفويض معتمد من الغرفة التجارية.

في حالة عدم تواجد تفويض من الغرفة التجارية يمكن إحضار الوكالة القانونية من صاحب العمل.

قم بتجهيز صورة من السجل التجاري لنشاط العمل.

قم بسداد مبلغ وقدرة 100 ريال سعودي من خلال نظام سداد.

كيفية تمديد التأشيرة للزائر بغرض العلاج

قم بتعبئة نموذج الطلب لتمديد التأشيرة من خلال منصة أبشر.

وضع صورة للزائر أعلي الطلب مع اعتماد الطلب من جهة العمل.

قم بإحضار جواز السفر ساري المفعول مع صورة ضوئية واضحة منه.

قم بإحضار تقرير طبي معتمد من المستشفي القائمة بالعلاج مع تحديد موعد الزيارات للمستشفي.

قم بسداد مبلغ وقدرة 100 ريال سعودي من خلال نظام سداد.

وبهذا نكون قد أتممنا إنهاء كافة تفاصيل إجراءات تمديد التأشيرة بالسعودية ويكون ذلك بعد الإطلاع الجيد علي شروط تجديد الإقامة.