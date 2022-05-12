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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن حالة طلب المشاركة في الحج وزارة الصحة 2022-1443، يبحث الكثيرين عن حالة الحج هذا العام بعد التقدم بالطلب عبر الموقع الخاص بالوزارة. فقد أطلقت وزارة الحج لهذا العام عددًا من الوظائف المؤقتة لفترة الحج. من أجل استقطاب الكوادر المناسبة لتغطية الضغط على المستشفيات بهذه الفترة. وسوف نتعرف بالسطور المقبلة على تفاصيل المشاركة بوزارة الصحة وكيفية التقديم والاستعلام عن التقديم.

التسجيل في الحج وزارة الصحة

وفرت وزارة الصحة عددًا من الوظائف المؤقتة لموسم الحج لاستقطاب الكوادر الفنية والطبية المتخصصة. لدعم المستشفيات والمستوصفات الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق الحج، ويتم التسجيل بتلك الوظائف عبر موقع وزارة الصحة. وسوف تتولى هيئة الموارد البشرية والتجمعات الصحية فحص كل الطلبات وتحديد ما المناسب؟

خطوات الاستعلام عن حالة طلب المشاركة في الحج وزارة الصحة 2022-1443

بإمكان المتقدمين على وظائف الحج المؤقتة الاستعلام بالخطوات الآتية:

الدخول لموقع وزارة الصحة السعودية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ابدأ في تعبئة البيانات المطلوبة ثم الانتقال لصفحة التسجيل في الحج للكوادر الصحية.

وعند رفض الطلب. لن يظهر اسمك بالقائمة المعتمدة.

إما في حالة القبول فسوف يتم إبلاغك بحالة قبول الطلب.

موعد التسجيل في الحج 1443 وزارة الصحة

لم تضع وزارة الصحة موعدًا محددًا لتسجيل الحج 1443-2022، لأن الأمر لا يزال قيد الدراسة من الجهات المعنية بالمملكة، وفي حالة الإعلان عن الموعد فسوف يتم الإعلان عبر الصفحات الرسمية لوزارة الصحة .

شروط التسجيل في الحج وزارة الصحة

حددت وزارة الصحة السعودية عن معايير الالتحاق بالوظائف المؤقتة وزارة الصحة لموسم الحج على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة من الشهادات المتخصصة التي أعلنت عنها الوزارة .

يحصل المتقدم على إجازة عمل منتظمة لو كان يعمل بجهة معينة.

ألا يكون مرتبطًا بالعمل في جهة حكومية بالمملكة.

أن تكون جميع الوثائق المقدمة سارية المفعول.

لم يصدر في حقة قرار يمنع من ممارسة مهنته.

التسجيل في الحج وزارة الصحة

الولوج لموقع وزارة الصحة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة الدخول.

البدء في تعبئة بيانات استمارة المشاركة في الحج

ثم تحديد المعلومات الخاصة بالتعاقد ، نوع العقد، ورقم الموظف، ورقم الهوية الوطنية ، أو رقم الإقامة .

ثم إرفاق المستندات المطلوبة والنقر على ذر التسجيل.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الحج وزارة الصحة