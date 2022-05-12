نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومميزات استخراج فيزا تسوق بنك الراجحي وطريقة تفعيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استخراج فيزا تسوق بنك الراجحي يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المتنوعة والمميزة بالنسبة لعملائه، ويعد مصرف الراجحي من المصارف الهامة والناشطة والتي تسعى دائما إلى تطوير كافة خدمتها حتى تتناسب مع كل متطلبات المواطن السعودي ويأتي ذلك من سعى مصرف الراجحي في المساهمة في نمو وتقدم الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية، ويوضع في الاعتبار أن بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة، و لا نقدر علي أنكار خبراته الاستثمارية في الأعمال البنكية والتي تصل إلي قرابة النصف قرن والتي كانت السبب الرئيسي في جعله يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، ويعد طريقة تفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي سهلة للغاية ويمكن استخدامها بمجرد اتباع بعض الخطوات، ويعد طريقة تفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي سهلة للغاية ويمكن استخدامها بمجرد اتباع بعض الخطوات.

الشروط اللازمة للحصول على بطاقة فيزا الراجحي

يجب على من يرغب في استخراج فيزا بنك الراجحي أن يكون يمتلك حساب في مصرف الراجحي، كما أنه يشترط أن يقدم صورة للهوية الوطنية أوتقديم صورة للإقامة للأشخاص الوافدين، و أن يكون سن المتقدم للحصول علي الفيزا لا يقل عن 18 عاما، واشترط أيضا أن يكون لدية حساب إلكتروني علي مصنه وزارة الداخلية في المملكة السعودية .

مميزات بطاقة فيزا الراجحي

تتميز بطاقة فيزا الراجحي بالعديد من المميزات والتي تجعلها من أحسن البطاقات لدى عدد كبير من العملاء فى المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه المميزات :

يستطيع العميل التقديم للحصول على هذه الفيزا عن طريق شبكة الأنترنت، وذلك عبر “خدمة مباشر للأفراد . تسمح لك فيزا بنك الراجحي أفضل سعر أثناء التحويل عندما يتم استخدامها في عمليات التسوق . تتميز فيزا بنك الراجحي بكونها لا تضع أي خصومات عندما يتم شراء من خلال عملة مختلفة. تسمح لصاحب البطاقة أن يحصل على العديد من الخصومات عندما يتسوق في معظم الأماكن. تتسم بطاقة الراجحي بدعمها من قبل الباي بال، من حيث إرسال المال أو حتى استقباله . يستطيع صاحب البطاقة شحنها عند التسليم بريال واحد، ثم قوم بعد ذلك بشحن البطاقة بالمبلغ الذي تريده .

خطوات تفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي

أوضح بنك الراجحي عدة خطوات يجب اتباعها لكي يقوم العميل بتفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي بكل سهولة ويسر ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي :

ينتظر العميل لمدة 24 ساعة من أجل أن يتم تفعيل الفيزا . أن يقوم العميل صاحب الفيزا بالاتصال بمصرف الراجحي . قم بالضغط علي رقم 3 بعد الاتصال لكي تستطيع الدخول إلى قسم البطاقات الائتمانية . عليك بمحادثة احد ممثلي خدمة العملاء في البنك واطلب منه . أخبر ممثل خدمة العملاء الأربع أرقام الأخيرة من بطاقته الشخصية، وذلك للتأكد من مبدأ السلامة والخصوصية. قم بشحن الفيزا بمبلغ 100 يال لكي تصبح فيزا بنك الراجحي جاهزة للاستخدام .

خطوات استخراج وتفعيل بطاقة فيزا مصرف الراجحي

يتم استخراج الفيزا عن طريق الذهاب للفرع أو عن طريق الخدمة الإلكترونية والتي تتم عن طريق الأتي:

الذهاب إلى موقع بنك الراجحي علي الأنترنت ثم طلب البطاقة. قوم بتعبئة جميع الأوراق التي يطلبها منك البنك. عليك برفع كافة الأوراق اللازمة لاستخراج الفيزا. سوف يرسل لك البنك رسالة علي العنوان الذي قمت بإدخاله أو أن تقوم باستلامها من اقرب فرع.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي

هناك عدة خطوات يجب تباعها لفتح حساب في بنك الراجحي، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي :

يستطيع العميل فتح حساب عن طريق الدخول إلي الموقع الخاص ببنك الراجحي. لكي تتمكن من الانتقال إلي الصفحة التالية لابد من قراءة ومعرفه جميع ألوائح والقوانين والموافقة عليها. على المتقدم تسجيل جميع البيانات الخاصة به . يتوجب علي العميل لتسهيل تقديم جميع الخدمات التي تلزمه وسرعة الوصول إليه تسجيل جمع أرقام هواتفه. تدوين جميع البيانات التي تخص الحالة الوظيفة للعميل مثل( نوع الوظيفة _ رقم الهاتف للعميل _اسم جهة العمل التي يعمل بيها العميل _العنوان الذي يسكن فيه العميل) . يستحسن لإتمام عملية فتح حساب جاري في بنك الراجحي يقوم العميل باختيار اقرب فرع يناسبه. يشترط علي العميل تقديم جميع البيانات التي تخص الضرائب وإذا كان معه جنسية أخري . تسجيل جميع الهواتف التي تخص الأسرة والبيانات المتعلقة بيهم .

بطاقة الراجحي البلاتينية الائتمانية

تعد هذه البطاقة من أهم أنواع بطاقات صراف الراجحي لأنها تحتوي على عدة مميزات أهمها:

تحتوي على نظام المكافأة والتي هي عبارة عن عدد نقاط يمكن الحصول عليها عند إتمام عمليات السداد من خلال البطاقة أو الشراء عن طريقها، وتساوي النقطة الواحدة ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية، وتساوي النقطة الواحدة خارج المملكة ريالان سعوديان. ثم يمكن من خلال هذه البطاقة الانتظار في صالات الانتظار بشكل مجاني أثناء السفر خارج البلاد، ويبلغ عددها حول العالم 25 صالة. إمكانية الحصول على بعض الخصومات في الفنادق أو المطاعم الموجودة في الفنادق، أو مميزات أخرى موجودة في الفنادق. ثم يمكن الوصول إلى تحقيق ربح سنوي يصل إلى 12% كل عام. إمكانية الدفع المتأخر من خلال البطاقة، حيث يمكنك الشراء ودفع 5% من قيمة المنتج، ودفع الباقي خلال الأشهر التالية.

رسوم فيزا تسوق الراجحي

رسوم فيزا تسوق الراجحي هي من أكثر الأسئلة طرحًا من قبل المواطنين على خدمة استفسارات مصرف الراجحي، يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من البطاقات الائتمانية، بطاقة الراجحي وهي من البطاقات المميزة في هذا البنك، وقد تحدد رسوم بطاقة التسوق من مصرف الراجحي فيزا التسوق هي 105 ريال سعودي يتم تسديدها فور تفعيل البطاقة.

خصائص بطاقة فيزا الراجحي قسط

يتاح لعملاء الراجحي تقسط المشتريات بدون هامش ربح عن طريق برنامج تساهيل الفعال على البطاقات الائتمانية المصدرة من قبل بنك الراجحي والذي يتميز بالخصائص الآتية:

تقسيط المشتريات بقيمة 1000 ريال سعودي أو أكثر وبدون هامش ربحي. ثم خطة تقسيط برنامج تساهيل لمدة 3 أو 6 أشهر لعليات الشراء المحلية والدولية. إمكانية تقسيط العمليات الشرائية التابعة لمصاريف المدارس والجامعات لمدة 12 شهراً تبعاً لتعريف فئة التاجر لدى البنك وشبكات الدفع العالمية فقط. ثم سهولة طلب تقسيط المشتريات من خلال الاتصال على الهاتف المصرفي 920003344 . تقديم طلب التقسيط قل نهاية الشهر الميلادي واستخراج كشف حساب الراجحي.

والجدير بالذكر أن فيزا مصرف الراجحي تعتبر من احدث الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي تسهل عمليات الدفع والشراء الإلكتروني للأغراض عبر الأنترنت وأيضاً تستخدم البطاقة في إيداع وادخار الأموال وسحبها في أي وقت، ويمكن التعرف علي خطوات الاستفادة من نقاط الراجحي وكيفية كسب نقاط الراجحي.