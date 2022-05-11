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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في العنوان الوطني 1443 و ماهي مكوناته يبحث الكثيرون من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل في العنوان الوطني، حيث أنه يسمح لكافة المستفيدين عدد من الخدمات الهامة والمتميزة، وهو عنوان ابتكاري قد ابتكره البريد السعودي من أجل التسهيل على المواطن والمقيم للحصول على العديد من الخدمات مثل توصيل الطلبات للمنازل أو البريد أو التجارة الإلكترونية، ويحصل المستفيد منه على خدمة الوصول في وقت قياسي رائع بالمقارنة بغير المسجلين فيه، كما أنه يسعى إلي تيسير الحياة علي أرضي المملكة، وأيضا بناء هوية مكانية للمقيمين بمحل الإقامة، وتعد مبادرة العنوان الوطني الأولي من ونوعها في الخليج، وتأتي ضمن فاعليات رؤية المملكة 2023.

طريقة التسجيل في العنوان الوطني 1443

وفي الوقت الحالي صار التسجيل في العنوان الوطني أمر ضروري لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، وأصبحت أغلبية الوزارات التابعة للحكومة السعودية تطلب منهم التسجيل فيه من أجل الحصول على الخدمات التابعة لها، ويمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المشترك بالدخول إلي الموقع الرسمي للعنوان الوطني السعودي. قم بالنقر علي الزر الخاص بتسجيل المواطنين والوافدين. علي المشترك الضغط على أيقونة بدأ الخدمة. قم بالتسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. أن يقوم المشترك بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم بعد قم بالنقر علي أيقونة تسجيل. سوف يتم تفعيل العنوان خلال 24 ساعة. وأخيرا سوف يصل للمشترك رسالة بها برقم المعاملة بعد تسليم الطلب.

شروط التسجيل في العنوان الوطني السعودي

كشفت مؤسسة البريد السعودي، عن الشروط والأحكام اللازمة لكل من المواطنين السعوديين، والمقيمين بالمملكة لتسجيل جديد بخدمة العنوان الوطني، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

لا يجوز استخدام محتويات الموقع إلا وفقًا للشروط المحددة، ثم يجوز لمؤسسة البريد السعودي أو الجهات الأخرى المقدمة. يجوز عرض وطباعة المحتويات والمستندات التي يتم نشرها بالموقع في أغراض توفير المعلومات وفى الأغراض الشخصية والبحثية، وفى جميع الأحوال. ثم يجب ألا تكون لأغراض تجارية، ويجوز استخدام الإصدارات المعلوماتية وغيرها في النشر الصحفي بشرط الإشارة صراحة إلى مصدر هذه المعلومات. لا تتحمل مؤسسة البريد السعودي أدنى مسؤولية تتعلق بتقديم أية بيانات أو ضمانات من أي نوع مهما كان خاصة فيما يتعلق بدقة المحتويات أو الصلاحية لغرض معين أو عدم انتهاك المحتويات المنشورة أو المتاحة من خلال الموقع.

طريقة التسجيل في العنوان الوطني للأعمال التجارية

الدخول إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني السعودي. ثم النقر على أيقونة تسجيل قطاع الأعمال. قراءة كافة الشروط والأحكام بتمعن. ثم وفي حال الموافقة عليها قم بتحديد علامة صح في مربع أوافق على الشروط والأحكام. أقر بصحة البيانات أعلاه ثم انقر على خيار تسجيل قطاع الأعمال. قم بتفعيل ال GPS الخاص بك. أدخل كافة المعلومات المطلوبة ( المنطقة، المدينة، الحي، رقم المبنى، نوع التسجيل، رقم الرخصة أو السجل التجاري، رقم المنشأة في مكتب العمل). انقر التالي وأكمل بقية الخطوات حتى تتم عملية تسجيل عنوان وطني خاص بك.

طريقة تحديث العنوان الوطني في البريد السعودي

تحديث العنوان الوطني يكون عبر الموقع الإلكتروني للبريد السعودي “سبل” وذلك بالخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في البريد السعودي والذي كنت استخدمته أثناء تثبيت عنوانك الوطني مسبقا. ثم تسجيل الدخول يتم باستخدام أما رقم الهوية أو اسم المستخدم أو رقم الإقامة للمقيمين، أو يمكن استخدام بيانات حساب ابشر. بعد تسجيل الدخول إلى حسابك توجه إلى خانة إدارة العنوان الوطني ستكون متاحة في الصفحة الرئيسية داخل الحساب. ثم سيظهر عنوانك الوطني وكذلك سيظهر أكثر من عنوان في حال كنت مسجل أكثر من عنوان لديك. اضغط على العنوان الذي تريد تحديثه وستظهر تفاصيل البيانات يمكنك تعديلها من الصفحة في الحقول الظاهرة. ثم بعد ذلك فقط اضغط حفظ وستكون قمت بتحديث العنوان الوطني الخاص بك، وكما قلنا هذا يتم من خلال موقع سبل أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية التابع للبريد السعودي.

مكونات العنوان الوطني

العنوان الوطني عنوان معياري، طورته مؤسسة البريد السعودي لمواكبة الخطة الإستراتيجية، نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتم ابتكار العنوان الوطني وفق مواصفات معيارية وتقنية مدروسة، وهو يغطي جميع مناطق المملكة، ويتكون العنوان الوطني من ستة أجزاء رئيسية هي: رقم المبنى، واسم الشارع، والحي، والمدينة، والرمز البريدي، والرقم الإضافي، بالإضافة إلى رقم الوحدة.