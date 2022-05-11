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عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية توضح كيفية التوزيع العائلي لمعاش المتوفي قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح طريقة توزيع معاش المشترك المتوفي على عائلته، وقد نوهت التأمينات الاجتماعية إنها تقوم بدفع منحة مالية لجميع أفراد عائلة المشترك، وذلك يكون في حالات محددة تقوم المؤسسة بتوضيحها، وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدد من الخدمات التي تقدمها لرعاياها وهم في ديارهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي فرع للمراجعة، وذلك عن طريق الدخول عبر الأنترنت للموقع الرسمي للمؤسسة، وتعتبر نظام للتأمينات الاجتماعية نوع من أنواع التكافل الاجتماعي التي تقدمها دولة السعودية لمواطنيها، وهذا من أجل توفير عيشة كريمه للعاملين واسرهم بعد تركهم العمل بسبب العجز أو الوفاة أو التقاعد ودفع التعويضات اللازمة لهم .

التأمينات الاجتماعية توضح كيفية التوزيع العائلي لمعاش المتوفي

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة وقواعد لحساب نسب كل فرد من أفزاد العائلة من معاش المتوفى، وتكون النسب كالتالي :

إذا كان أبناء المتوفى ثلاثة أو اكثر يتم توزيع المعاش كامل عليهم بالتساوي،وتكون النسبة الموزعة (75%) في حال إذا كانوا فردين، لكن في حال انه فرد واحد يكون النسبة (50%) من المعاش . يتم مقارنة متوسط الأجور التى تم حساب المعاش على أساسها و أعطاؤه النسبة الأكبر، بحيث أن نصيب الفرد في العائلة لايقل عن (396.75 ) ريال سعودي، ويكون مجموع جميع الأنصبة لا يزيد عن (1983.75 ) ريال سعودي . في حال زواج أي من البنت أو بنت الابن أو الأخت أو الأرملة بعد وفاه صاحب المعاش تستحق اخذ منحة زواج بإجمالي (18 ) شهر من قيمه نصيبها في المعاش ويكون ذلك لمره واحدة،وتستحق الدخول إلي معاش مرة أخري في حالة طلقها أو كونها أصبحت أرملة . تستحق البنت والأخت و بنت الابن في حالة طلاقها وترملها الدخول في المعاش ما لم تكن مدرجة في المعاش وقت وفاة المشترك. يتم أدارج كل من للابن أو الأخ أو ابن الابن في المعاش بسبب عودة العجز له والذي كان انقطع نصيبه من المعاش لزوال عجزه . يتم صرف منحة تساوي 90 يوم بحد أقصى 10 الأف ريال توزع على جميع الأفراد بالتساوي، و إذا كان فرد واحد هو المستحق تصرف له وحده كاملة، وتكون هذه المنحة متاحة في حال تواجد مدة اشتراك تسمح لصرف المعاش عند وفاة المشترك .

الأشخاص المسموح لهم بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية

الأشخاص الحاملين للجنسية السعودية ويعملون بالخارج. ثم بعض الأفراد الذين يعملون بالمهن الحرة المختلفة. المشتركين في أي عمل أو نشاط مع أشخاص أخرى. ثم الأشخاص الذين ينضمون تحت مسمى أصحاب المهن الحرفية. الأفراد السعوديين العاملين في البعثات المختلفة الموجودة داخل السعودية. بعض الأشخاص الذين يمتلكون أعمال خاصة بهم دون اشتراكهم مع أحد.

الحالات المستحقة لمنحة التأمينات الاجتماعية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنها تقوم بدفع منح مالية لأفراد عائلة المشترك وذلك يكون في حالات محددة تقوم هي بتحديدها ومن هذه الحالات ما يلي :

تكون الحالة الأولي عندما يتوفى صاحب المعاش التقاعدي، أو كان عجز كلى أو غير مهني أو جزئي مستديم . ثم في حالة أن أصبابة العمل أو مضاعفات الإصابة مسببه للوفاة المشترك . إذا تواجدت مدة اشتراك متصلة ثلاثة شهور أو 6شهور منفصلة في هذة الحالة يستحق أفراد عائلة المتوفى المنحة إذا حدثت الوفاة وهو في العمل الخاضع للنظام . ثم وأخيرا في حالة توفى صاحب المعاش بعد خروجه من العمل، وكان يمتلك مدة اشتراك في المؤسسة لا تقل عن 10 سنوات (120 شهر )، أو مدة (60) شهرًا مع إضافة المدة المكملة إلى (120) شهرًا .

طريقة احتساب ساعات العمل في التأمينات الاجتماعية

يتم بنظام العمل المرن تسجيل الموظف آليًا في نظام التأمينات الاجتماعية عند توثيق عقد العمل. ثم عقد العمل المرن يتبع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية. يضمن العقد للموظف معاشا عند تقاعده أو عجزه غير المهني أو عند الوفاة. ثم في حال الاشتراك بنظام العمل المرن وفق أحكامه حفظًا لحقوق الموظفين. تمكينهم من الحصول على المنافع التأمينية التي تطرحه نظام التأمينات الاجتماعية. يلزم لاحتساب خدمة شهر اشتراك للموظف في فرع المعاشات تسجيل 168 ساعة عملًا عند منشأة واحدة أو عدة منشآت على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

المستندات المطلوبة لصرف المستحقات التأمينية لأفراد عائلة المتوفى

إرفاق صورة من شهادة الوفاة أو أي مستند رسمي يحدد تاريخ وفاة المشترك. ثم تقديم صورة من دفتر العائلة للمشترك المتوفى، وصورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة للمستحقين. صورة من صك حصر الورثة للمشترك المتوفى، تعبئة نموذج رقم (31) معاشات. ثم شهادة دراسة من مؤسسة تعليمية للأبناء والأخوة وأبناء الابن الذين جاوزوا سن الحادية والعشرين سنة. تقرير طبي يفيد بعجز (الابن – الأخ – ابن الابن) أو الأب أو الجد لمن لم يبلغ (60) عاماً.

شروط الحصول على راتب تقاعدي من التأمينات الاجتماعية

هناك مجموعه من الشروط وضعت من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في المملكة للحصول علي راتب تقاعدي، من ضمن هذه الشروط ما يلي:

يحق للمشترك الحصول علي راتب التقاعد عند بلوغ 60 عاما. ثم يشترط أن يتوافر 120 شهرًا اشتراكًا أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين. يلزم توافر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر بشرط أن تكون المدة تحت تغطية نظام المعاشات.

كيفية معرفة الموظف بأنه مسجل بالتأمينات

شنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية حملة وأطلقت عليها اسم “شيك على تسجيلك” وذلك بهدف توعية جميع الموظفين بضرورة التأكد ما إذا كان صاحب العمل قد سجلهم ضمن التأمينات الاجتماعية أم لا، وذلك حتى لا يحرم الموظف من المميزات الرائعة التي سيحصل عليها فور تسجيله في التأمينات، وحذرت المؤسسة كذلك صاحب العمل من أنه سينال أقصى العقوبات في حالة تهربه وعدم تسجيل جميع الموظفين التابعين للمؤسسة الخاصة به بالتأمينات.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعي لتوفير الحياة الكريمة لكل رعاياها، كما إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح شروط التسجيل في نظام العمل المرن 1442 وطريقة احتساب ساعات العمل في التأمينات الاجتماعية.