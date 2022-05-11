خطوات الدخول لمنصة ألف للتعليم عن بعد للطالب وولي الأمر والمعلم

خطوات الدخول لمنصة ألف للتعليم عن بعد، منصة ألف التعليمية تعتبر من أفضل وأهم المنصات التي انتشرت في جائحة كورونا لمساعدة جميع الطلاب في التعليم عن بعد داخل الأمارات، وساهمت بشكل كبير في استمرار العملية التعليمية وقت جائحة كوفيد _19 التي أدت إلى توقف العمل في المدارس والجامعات والمعاهد، لذلك تم وضع بعض المنصات والمواقع التي تعمل على مساعدة الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية عن بعد، ثم تم وضع منصة ألف عام 2017 قبل بعد انتشار كوفيد-19، ولكن بدأت الدولة في الاعتماد عليها بشكل أساسي لاستكمال الدراسة في بداية عام 2020، ويمكن الاطلاع علي طريقة إضافة الطلاب في الفصول منصة مدرستي و مميزات منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

خطوات الدخول لمنصة ألف للتعليم عن بعد في السعودية

من باب التسهيل على الطلاب والكوادر التعليمية أُتيح في الوقت الراهن الدخول إلى منصة ألف التعليمية بدون الحاجة إلى اتباع خطوات التسجيل المعروفة، ولكن يمكن الدخول من خلال استخدام حساب جوجل الخاص بالأفراد المستهدفين، كما أن من لديه حساب فعليًا في المنصة ويرغب في تسجيل الدخول، فعليه اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ألف للتعليم عن بعد والخاص بالطلاب . ثم تسجيل البيانات الخاصة بالطالب مثل اسم المستخدم ورمز المرور. قم بالنقر علي أيقونة التسجيل.

مزايا التعلم مع منصة ألف

وضع طرق تدريس ووسائل تعليمية تجعل من التعلم عملية ممتعة ومرحة يقبل عليها الطالب بشغف. ثم إتاحة الفرصة للمعلم متابعة طلابه كلا على حدة عبر مجموعة من الخدمات والتقنيات الممتازة. توفير قدر كبير من الجهد والوقت والمال. ثم أنظمة التقييم على منصة ألف متميزة ومنتظمة. عبر مجموعة من التمارين والاختبارات الدورية على كل جزء من أجزاء المنهج، وتصحيح هذه التقييمات تلقائيًا. إشراك ولي الأمر في العملية التعلمية، من خلال ما يصله من تقارير دقيقة ومنتظمة عن مستوى أبنائهم، وأوجه القصور لديهم في كل جزء من أجزاء المنهج الدراسي، وفي كل المواد التعليمية. ثم تحسين جودة وكفاءة العملية التعليمية عبر مجموعة من النظم والوسائل الإدارية المتطورة، والمصممة وفقًا لأحدث تقنيات التعلم الدولية. تتعهد المنصة بالخصوصية والسرية التامة لكافة ما يتداول عليها من بيانات شخصية أو معلومات خاصة بأي من أعضاء المنظومة التعليمية.

القيم التي تطمح المنصة إلى تحقيقها

شغف التواصل بين جميع أطراف العملية التعليمية. ثم المرونة من أسس نجاح عملية التعلم. التعاون والتكامل. ثم الإيمان والثقة بالقدرات التعليمية والدافع إلى الابتكار والإبداع. الخيال الخصب يولد الطموح. ثم فكرة ألف لأولياء الأمور تجعل ولي الأمر على معرفة تامة بما وصل له نجله من تقدم معرفي وعلمي.

خدمات منصة ألف التعليمية

تقدم منصة ألف للتعليم، مجموعة متكاملة من الخدمات المهنية المتخصصة، والتي تتضمن إدارة المشاريع، تدريب المعلمين وتركيب أحدث الوسائل التقنية لتمكين المدارس في رحلة التحول الرقمي.