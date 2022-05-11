جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد تعرف على الخطوات المطلوبة لإصداره ومزاياه. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة والتي تجعلهم يتمتعوا بحياة كريمة. كما تعمل الحكومة جاهدة من أجل الاستفادة من من التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في العالم وتحويل جميع الخدمات إلى الشكل الإلكتروني الرقمي. وذلك من أجل تقليل التزاحم وكذلك توفير الوقت والجهد للمواطن وكذلك الحد من انتشار العدوى والفيروسات. وفي سبيل ذلك فقد قامت وزارة الداخلية بإصدار جواز سفر إلكتروني حديد يكن بديل عن جواز السفر المعتاد. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على الجواز الجديد وكذلك أهم المزايا التي يقدمها للمواطن. تجديد وإصدار جواز السفر السعودي عن طريق أبشر 1443 الخطوات والرسوم المطلوبة للتجديد.

جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد

من منطلق تحويل الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية إلى الشكل الرقمي. قامت وزارة الداخلية السعودية بإصدار جواز سفر جديد إلكتروني أيضاً كما إن رسوم إستخراجه تعتبر نفس رسوم إستخراج جواز السفر العادي. كما قامت الوزارة بالإعلان عنه إنه يجب على جميع المواطنين إستبدال جواز السفر القديم بالجواز الإلكتروني الجديد وذلك حتى إذاذ كان الجواز القديم مازال ساري الصلاحية. وذلك لما يحتوي عليه الجواز الإلكتروني من مزايا عديدة كما إنه يعتبر أكثر أماناً لصاحبه. ويمكننا عرض أهم مزايا الجواز الإلكتروني كما يلي:

يتاعمل الجواز الإلكتروني عن طريق شريحة إلكترونية ذكية وتتضمن جميع بيانات حامل الجواز وكذلك الصورة الشخصية له.

كما يوفر ميزة القراءة الأهلية وإمكانية التحقق عن طريق البوابات الذكية.

كما يوفر أمان وحماية عالية لصاحبه.

ويضم الجواز أيضاً مجموعة من الصور الخاصة ببعض المعالم السياحية.

خطوات إصدار الجواز

كما تعتبر عملية إصداد جواز السفر الإلكتروني هي أمر سهل يمكن القيام به من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر كما يلي: