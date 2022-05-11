نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مبلغ مالي ممتاز” استعلام عن المقطوعة برقم الهوية 1443 HRSD في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كيفية عمل استعلام عن المقطوعة برقم الهوية 1443، حيث ما يزال يبحث المئات بل الآلاف من المواطنين الذين قاموا بالتقديم على المساعدة المقطوعة منذ أشهر وسنوات عنها بكل يوم، أملا بأن يتم الرد على الطلب الخاص بهم الذي ما يزال قيد المراجعة، حيث إنه كما نعلم فإن المساعدة المقطوعة تنزل للمقدمين عليها في مواعيد متباينة تختلف من شخص لآخر، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية عمل الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون الحاجة للذهاب إلى أحد مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة، فتابعوا معنا أعزائنا المواطنين الأفاضل.

وزارة الموارد البشرية

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإشراف على العديد من برامج تقديم الدعم للمواطنين المستحقين في المملكة، والتي من أهمها وأشهرها برنامج الضمان الاجتماعي الذي تستفيد منه مئات الآلاف من الأسر والأفراد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

التسجيل في المساعدة المقطوعة

ويعتبر برنامج المساعدة المقطوعة من أحد أهم برامج الوزارة على الإطلاق، حيث كان التسجيل عليها مفتوحا في السنوات الماضية وقد تم إغلاق التسجيل عليه منذ فترة ليست بالقليلة، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد فتح التسجيل لتقديم الطلبات، وهذا سواء إلكترونيا أو في مكتب الضمان.

وفي حالة اذا كنت مقدما سنتابع معك كيف تستعلم عن حالة طلبك.

أما اذا كنت غير مقدم وتريد الحصول على مساعدة مالية، فقد شرحنا كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1443.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

واذا كنتم مقدمين، وتريدون متابعة حالة طلبكم، فيوجد طريقة يمكنكم عمل ذلك بها، وهذا عن طريق الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الوزارة صفحة الاستعلام عن طريق الرابط hrsd.gov.sa.

اكتب رقم الهوية في خانة السجل المدني.

ثم اكتب رقم الطلب الخاص بالمساعدة المقطوعة الخاصة بك.

بعدها ادخل رمز التحقق.

ثم اضغط على عرض.

رقم التواصل مع وزارة الموارد البشرية

ويمكنكم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هاتفيا عبر الرقم الموحد التالي:

تواصل على الرقم الموحد 19911، ثم أخبره برقم الهوية وقم بعمل الاستعلام الذي تريده من خلاله.

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