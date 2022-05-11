شروط إغفاء صاحب العمل الجديد من تحمل رسوم المقابل المالي سعيا من الحكومة السعودية في تطوير وتنمية خدمات قطاع الأعمال والمنشآت والمساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدم إلى سوق العمل، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعبر منصة قوى بتحديث نظام المقابل المالي للانتقال الوظيفي للعامل، كما تقدم منصة قوى العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة يمكن إصدار رخص العمل وتجديدها من خلال المنصة، وتوفر المنصة الخدمات الخاصة بالعاملين المقيمين بالمملكة مثل تغيير مهنة الموظف أو نقل خدمته، يمكن للمنشآت الاطلاع على تقارير مفصلة بمؤشرات العمل وكذلك الاستفادة من خدمة إدارة الصلاحيات، كما يمكن التعرف علي خطوات التسجيل في منصة قوى لأصحاب الأعمال والأفراد والشركات.



شروط إغفاء صاحب العمل الجديد من تحمل رسوم المقابل المالي

لم تفرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أي من الشروط للاستفادة من قرار الإعفاء من المقابل المالي، غير أنه يتوجب على صاحب العمل دفع رسوم تجديد رخصة العامل للعمل لديه فقط، ثم يأتي ذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة وحرصًا منها على تطوير العمل ورفع جودة الخدمات التي تقدمها إلى السوق.

إغفاء صاحب العمل الجديد من تحمل رسوم المقابل المالي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال منصة قوى بتحديث نظام “المقابل المالي للانتقال الوظيفي للعامل”، والذي ينص علي:

إغفاء صاحب العمل الجديد من دفع مديونة العامل لصاحب العمل السابق. ثم يتوجب على صاحب العمل الجديد تسديد رسوم تجديد رخصة العامل للعمل لديه فقط. ويأتي هذا القرار إيمانًا من الوزارة بأهمية تطوير وتنمية الخدمات التي يقدمها قطاع الأعمال والمنشآت. ثم بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لسوق العمل بما يتناسب مع متطلبات السوق. وبينت الوزارة أن هذا القرار يصب في مصلحة صاحب العمل الجديد. من خلال تجريده من تحمل أعباء ومديونية العامل عند صاحب العمل السابق. ثم ويساعد في تحسين رحلة العامل من خلال رفع المرونة بإجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت.

توطين أربع مهن في السعودية 2022

وضمن سياق منفصل أصدرت الحكومة السعودية عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يقضي بقصر العمل على السعوديين في أربع مهن جديدة بدءًا من يوم الأحد 8 مايو 2022م بتاريخ 18 ربيع الأول 1443هـ، وهذه المهن هي (السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات) التي سوف يقتصر العمل بها في منشآت القطاع الخاص على السعوديين فقط، مع تحديد الحد الأدنى للأجور لمهنتي الترجمة والأمناء المخزون وهو خمسة آلاف ريال سعودي، ويساهم هذا القرار في توفير 20 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، ويأتي استمرارًا للجهود المضنية التي تبذلها الوزارة في توفير وتوسيع بيئة عمل مناسبة للسعوديين من كلا الجنسين.