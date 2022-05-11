نظام فارس الخدمة الذاتية الالكترونية 1443 نظام فارس الالكتروني الجديد

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عمر شويل - جدة نظام فارس الالكتروني الخدمة الذاتية 1443 حيث يعتبر نظام فارس الالكتروني من أكثر ما يبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث ان وزارة التعليم قامت بتحديثه حتى يسهل الأمور على المعلمين، والاداريين للاستفادة منها الخدمات في المنظومة التعليمية، لكي يتم الاستفادة منها بشكل اكبر وسوف كيفية التسجيل في نظام فارس بالخدمة الذاتية من خلال موقع ثقفني.

نظام فارس الخدمة الذاتية

كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الالكترونية الذاتية يمكن الدخول على موقع نظام فارس في الخدمة الذاتية

إدخال جميع البيانات المطلوبة

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

الضغط على انا لست روبوت

ثم الضغط على تسجيل الدخول

وسوف تظهر جميع الخدمات المتوفرة على نظام فارس اختر الخدمة التي تحتاج إليها

نظام فارس الالكتروني 1443

توفر وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية رابط جديد يقدم المعلمين والمعلمات والعاملين في وزارة التعليم، ويقدم لهم جميع الخدمات التي تخص قطاع التعليمي وذلك بشكل الكتروني حيث يكون افضل من النظام التقليدي حيث يتميز بصورة الاستخدام فقط الدخول على الرابط الخاص بنظام فارس الخدمة الذاتية

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1443

يحرص نظام فارس على تقديم جميع الخدمات للمعلمين والاداريين مثل الاستعلام عن الرواتب والبدلات وغيرها من كافه الخدمات الأخرى مثل ما يلي

الكشف عن سجل البيانات للموظف.

تقديم طلب البدلات والاجازات.

وبيان الانتداب وامتداد الاجازة او تعديلها.

واستخراج تعريف راتب.

وطلب قطع الاجازه وتقديم طلب التقاعد

نظام فارس تعريف ويمكن استخراج تعريف بالراتب من خلال نظم النظام فارس الالكتروني باتباع الخطوات التالية

الضغط على رابط نظام فارس الالكتروني.

ملئ جميع البيانات المطلوبة.

وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على الخدمات الذاتية.

بعد ذلك الضغط على الرواتب والبدلات ثم الضغط على تعريف الراتب وإدخال جميع المعلومات المطلوبة.

والضغط على تحميل برنامج التعريف

وبهذه الخطوات يستطيع جميع المعلمين الاستفادة من خدمة تعريف الراتب الذي يقدمها نظام فارس الالكتروني، حيث تحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الى استخدام الانترنت والأساليب الحديثة في المعلم في التعليم والتي تقدم المعلم والطالب ايضا خاصة بعد انتشار فايروس في البلاد، فإن استخدام الانترنت والأساليب الحديث ويقلل من الزحام في المدارس، كما أنه يؤدي إلى إنجاز المهام بسرعة