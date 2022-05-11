استعلم حالاً عن المخالفات المرورية 1443 برقم اللوحة عبر منصة ابشر

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عمر شويل - جدة من أكثر ما يهتم به المواطنين في المملكة العربية السعودية معرفته، هو الاستعلام عن المخالفات المرورية، حيث تم توفير تلك الخدمة الكترونيا من خلال منصة ابشر الإلكترونية من خلال رقم اللوحة أو رقم الهوية، وهذا دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب التابعة لوزارة الداخلية، حيث كان في السابق يتم التوجه لأحدى الفروع ويحتاج لهذا لوقت كبير ومجهود متضاعف، وخلال السطور التالية سوف نطلعكم عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة ابشر الإلكترونية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر برقم اللوحة

وفرت منصة أبشر الإلكترونية الكثير من الخدمات المختلفة والمتنوعة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها ضد السيارات الخاصة بالمواطنين، وإليكم الآن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية:

الدخول المباشر عبر منصة ابشر الإلكترونية.

اختيار على الاستعلام عن المخالفات المرورية من الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم اللوحة في الحقل المخصص لها ويليها رقم الهوية.

الضغط على كلمة الاستعلام وستظهر على الفور كل البيانات الخاصة بالرقم المستعلم عنه.

كيفية الاطلاع على مخالفات المرور برقم المخالفة

هناك أكثر من طريقة يمكن لأصحاب المركبات في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن المخالفات المرورية وعددها وقيمة المبلغ المطلوب دفعه، ويمكن الاستعلام من خلال رقم المخالفة بالخطوات التالية:

الدخول على موقع ابشر الإلكتروني.

اختيار خدمات الأفراد وتسجيل الدخول على المنصة من خلال “اسم المستخدم، ورقم الهوية”.

اختيار أيقونة الخدمات المرورية، ثم الاستعلام عن المخالفات برقم المخالفة.

كتابة البيانات المطلوبة من “اسم صاحب السيارة، رقم الرخصة، رقم لوحة السيارة”.

الضغط على أيقونة الاستعلام برقم المخالفة والانتظار حتى تظهر كل البيانات.

طرق سداد قيمة المخالفات المرورية

كشفت إدارة المرور أنه على المقيد ضدهم مخالفات مرورية عليهم سرعة سداد المخالفة، ولذلك وفرت الكثير من الطرق المختلفة لسداد قيمة المخالفات المرورية بكل سهولة، وتلك الطرق تتمثل في التالي: