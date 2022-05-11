نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مبلغ الرصيد النقدي في حساب الضمان المطور التسجيل وحالة الضمان “شروط الحد المانع” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم اليوم طريقة الاستعلام عن مبلغ الرصيد النقدي في حساب الضمان المطور الجديد نفاذ sbis hrsd gov sa، كيف اسجل في الضمان المطور، وكذلك استعلام حالة الضمان من حيث القبول أو في مرحلة التدقيق، وطرق التواصل المباشر على رقم الهاتف المجاني الموحد للضمان المطور، ووسائل التواصل الأخرى التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفسار والشكاوى، والتسجيل الجديد بالدخول المباشر على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني، كما سنتابع معكم أيضاً شروط قبول الأهلية بالضمان التي أعلنتها الموارد البشرية، والموعد الجديد لانتهاء التسجيل لمستفيدي الضمان القديم بعد تمديد مهلة التسجيل والتقديم وتحديث البيانات.

الاستعلام عن مبلغ الرصيد النقدي في حساب الضمان المطور sbis hrsd gov sa

وتجدر الإشارة إلى أنه للاستعلام عن الرصيد النقدي في حسابك الضماني لابد أن يكون لديك حساب بالضمان، أي تم قبول أهليتك لاستحقاق راتب الضمان، أما للاستعلام عن حالة الطلب الذي قمت بتسجيله على منصة الضمان المطور الجديد، فهذا يعني أنك في مرحلة الدراسة والتدقيق، ويجب الإشارة إلى أن الخدمات الإلكترونية في نظام الضمان المطور قد شهدت عملية تطوير واسعة تستحق الإشادة، وقد وجدت قبول واستحسان لدى عملاء الضمان الاجتماعي، ويرجع ذلك لسهولة التعامل مع المنصة بما تقدمه من برامج وخدمات عديدة ومتنوعة، وذلك في سعي الحكومة السعودية في مد مظلتها للحماية الاجتماعية لتشمل جميع الحالات من الفئات الفقيرة والأشد حاجة،ويمكن الاستعلام عن الرصيد النقدي ومبلغ الضمان في حسابك بالضمان المطور من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أو الدخول مباشرة على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعي لخدمات الضمان الإلكترونية .

. القيام باختيار الخدمات الإلكترونية.

اختار خدمة الاستعلام عن رصيد الضمان.

قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك في المكان المُخصص لذلك.

أخيراُ قم بالضغط على أيقونة عرض التفاصيل.

وسائل التواصل المباشرة على رقم خدمة عملاء الضمان الاجتماعي المجاني الموحد

الرقم الموحد المجاني 19911.

رقم مؤسسة الضمان الاجتماعي: 8001222777.

رقم خدمة العملاء: 0112915588.

صندوق بريد الضمان والرمز: 11157.

كيف أسجل في الضمان على رابط برنامج منصة الضمان المطور دخول بالنفاذ الوطني

أما عن رابط تسجيل الدخول لمنصة الضمان المطور نفاذ sbis hrsd gov sa فهو الرابط الجديد الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية اجتماعية في أواخر العام الماضي، وتحديداً يوم 20 نوفمبر 2021، وكذلك يمكن للمستفيدين من الضمان القديم القيام بتحديث البيانات في حال طرأت بعض التغييرات على إجمالي دخل الأسرة أو أي تغيير في الحالة الاجتماعية للمستفيد أو تغير عنوان الإقامة أو رقم الهاتف الجوال الخاص به، أو رقم الآبيان البنكي، هذا ويخضع عملاء الضمان القديم المستفيدين من دعم الموارد البشرية للشروط الجديدة لاستحقاق دعم منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومن أهم تلك الشروط الحد المانع المرتبط بالدخل الإجمالي للأسرة وعدد أفراد تلك الأسرة، والذي ستحدد بموجبه هل انت مستحق أوغير مستحق لدعم الضمان.

التحقق من الضمان المطور ومتي ينتهي التسجيل في الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عن تمديد الفترة الخاصة بالتسجيل للمستفيدين القدامى من معاش الضمان الاجتماعي، حيث مدت الوزارة مدة التسجيل 5 شهور إضافية تنتهي في شهر أكتوبر من العام الحالي، كما أعلنت الوزارة أن التسجيل وتقديم طلبات استحقاق الدعم في حالات التسجيل الجديد فهلا بلا لإطار زمني مُحدد، أي أن التسجيل متاح بدون سقف زمني.

الاستعلام عن حالة الضمان المطور الجديد sbis hrsd gov sa زيارة حسابك على رابط الضمان الاجتماعي المطور. أو الدخول على رابط الاستعلام عن بيانات مستفيد الضمان. يقوم المستخدم بتسجيل البيانات المطلوبة (رقم السجل المدني – رقم الضمان – رمز التحقق). الضغط على أيقونة عرض. تضغط على الطلبات. تضغط على الإجراء ستظهر صفحة تفاصيل الطلب بالحد المانع كيف تعرف هل انت مستحق الضمان الاجتماعي المطور أم لا قم بحذف نصف الدخل الإجمالي لأسرتك.

بعدد حذف نصف المبلغ يتم حساب 1100 ريال للعائل و 550 ريال لكل تابع.

في حال عدم كفاية نصف الدخل للتوزيع السابق وهو 1100 للعائل و550 للتابع تكون مستحق.

وفي حال كان نصف الدخل يغطي التوزيع السابق فأنت غير مستحق. شروط الحصول على استحقاق راتب الضمان الاجتماعي الجديد أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط لعض الفئات.

تُشطر الإقامة الدائم على الأراضي السعودية.

ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع لراتب الضمان.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة عند التسجيل.

تطبيق الشروط المحددة الخاص بمبلغ معاش الضمان الاجتماعي من ناحية استخدامه.

ألا يمتلك المتقدم أصولا ولا عقارات.

عدم الإقامة في مراكز الإيواء الخاصة بالسعودية.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة التي وضعتها الجهات المعنية. الفئات والحالات المستثناة من شرط الجنسية السعودية حاملو بطاقات التنقّل من فئة الأرامل وَالأيتام وذوي الإعاقة.

الزوجة الغير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي.

المرأة الأجبنة المُطلقة من سعودي ولديها أبناء سعوديين وتقيم بالمملكة.

الأرملة الأجنبية التي تقيم بالمملكة ولديها أبناء من زوجها السعودي.

أبناء الأرملة السعودية من زوج غير سعودي

وأبناء المُطلقة السعودية من زوج غير سعودي. الاستعلام عن مبالغ الضمان الاجتماعي في حسابك الضماني برقم السجل المدني الدخول إلى نظام الاستعلام عن الضّمان الاجتماعي مباشرةً .

. إدخال البيانات المطلوبة، وهيَ: رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد – رقم الضمان الاجتماعيّ – رمز التّحقق.

الضغط فوق أيقونة “عرض”.

سيتم ظهور مبلغ أو رصيد الضمان الاجتماعي. كيفية القيام بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي زيارة رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر فوق الخدمات الإلكترونية .

اختيار الضمان الاجتماعي المطور.

كتابة رقم الهوية الخاصة بالمستفيد.

الضغط على استعلام.

سيتم الانتقال لصفحة المستفيد.

الضغط على البيانات الشخصية.

التأكيد على صحة البيانات، والتي تشمل: الاسم – العنوان – رقم الهاتف – الحالة الاجتماعيّة – الدخل

اختيار تحديث البيانات، ثم تغيير اللازم منها.

النقر فوق إرسال الطلب.

أخيرا، سيتم إرسال رسالة تفيد بإتمام عملية تحديث البيانات. موعد صرف ونزول إيداع الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر وبذلك نون قد استعرضنا معكم طريقة وكيفية الاستعلام عن الرصيد النقدي في حسابك بالضمان الاجتماعي المطور الجديد، وكذلك الاستعلام عن حالة الضمان المطور، ووسائل التواصل مع الضمان للاستفسار والشكاوى من خلال الرقم المجاني الموحد للضمان الاجتماعي، وقد قمنا سابقا بنشر طريقة استخراج وإصدار مشهد ضماني، كما استعرضنا أيضا شروط وزارة الموارد البشرية للاستحقاق والأهلية وفق الحد المانع للدخل.

حساب المواطن خطوات تغيير رقم الجوال وكيفية احتساب مبالغ الدعم للمستحقين