نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري للشباب بدون وظيفة 30 ألف ريال ومهلة سداد أول قسط بعد عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل للشباب بدون وظيفة، نقدم لكم في هذا المقال كيفية الحصول على تمويل للشباب بدون وظيفة، وهذا الأمر الذي يبحث عنه عدد كبير من الأفراد في السعودية، ومن البنوك التي تقدم هذه الخدمة بدون فوائد ووفقاً للشريعة الإسلامية هو بنك الراجحي، حيث يعمل على تقديم تلك الخدمة بدون ضمانات للأفراد الذين لا يمتلكون أي وظيفة ثابتة أو دخل شهري ثابت، وذلك من أجل دعم الشباب العاطلين عن العمل، كما يقدم البنك تمويل بفترة سداد 30 عام بقيمة تصل إلي ثلاثة مليون ريال سعودي.

تمويل للشباب بدون وظيفة

التقديم علي تمويل للشباب بدون وظيفة ومهلة فترة سداد بعد عام، تعتبر خدمة التمويل من الخدمات المميزة، ومن أهم مميزات هذه الخدمة أنها بدون ضمانات، حيث يستطيع الأفراد الحصول على القرض بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق تقديم صورة البطاقة الشخصية للحصول على تلك الخدمة.

من الضروري معرفة أن خدمة التمويل تُقدم للأشخاص العاطلين عن العمل، ويكون هذا القرض بمثابة دعم كامل للشباب بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، حيث يمكن سداد أول قسط للقرض بعد مرور عام.

شروط تمويل بدون وظيفة

توجد عدة شروط حددها البنك من أجل الحصول على خدمة التمويل، ولا بد من توافر هذه الشروط لكي تستطيع الحصول على قرض بدون فوائد من بنك الراجحي، وتلك الشروط جاءت متمثلة في النقاط الآتية:

• ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن عمر 60 سنة.

• لا بد من تقديم صورة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية المفعول.

• يجب الالتزام بجميع المستندات والوثائق المطلوبة من قبل البنك.

• فترة السداد تصل لمدة 5 سنوات فقط، حيث يكون سداد أول قسط بعد مرور عام واحد من التمويل.

قرض شخصي بدون وظيفة

يقدم بنك الراجحي خدمة القروض وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث يعمل على تقديم تلك الخدمة بدون ضمانات أو وظيفة ثابتة وذلك من أجل تيسير حياة الأفراد في السعودية.

نظراً لأن هناك عددًا كبيرًا من البنوك يشترط على المواطن أن يكون لديه وظيفة ثابتة، لكن بنك الراجحي يسعى دائماً لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في المملكة وذلك بغرض تحسين التنمية الشخصية للأفراد وأيضاً للمجتمع، حيث يعمل على دعم الشباب العاطلين عن العمل من أجل تمويل المشروعات الخاصة بهم، حيث يستطيع العملاء الراغبين في التقديم علي التمويل بدون وظيفة الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع للبنك.

وفي الختام قد تحدثنا معكم عن تمويل للشباب بدون وظيفة والبنك الذي يقدم تلك الخدمة بشكل بسيط وسهل ووفقاً للشريعة الإسلامية، وأيضاً الشروط اللازمة للحصول على هذا التمويل