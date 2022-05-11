إعفاء إلكتروني لمواطني المملكة من تأشيرة دخول بريطانيا وخطوات الحصول علية

قامت وزارة الخارجية البريطانية بالإعلان عن إعفاء إلكتروني لمواطني المملكة العربية السعودية، من إجراءات تأشيرة دخول بريطانيا، مبينة خطوات الحصول على الإعفاء الإلكتروني، وهو الأمر الذي رحبت به السفارة السعودية في المملكة المتحدة، بعد السماح للمواطنين السعوديين بالدخول بدون فيزا، وإمكانية الدخول بدون الحاجة إلى إصدار تأشيرة وفق الخطوات التي كانت متبعة في الماضي، وقد تم تبسيط تلك الإجراءات ليتم تنفيذها إلكترونياً في خطوات بسيطة، والحصول على الموافقة التي يتم تقديمها للجهات عند الوصول للأراضي البريطانية.

الإعفاء الإلكتروني لموطني المملكة من تأشيرة بريطانيا

أثنت سفارة السعودية في المملكة المتحدة على قرار السلطات البريطانية، بالاكتفاء بحصول المواطنين السعوديين على إعفاء إلكتروني عند الحاجة إلى السفر إلى الأراضي البريطانية، وتمنت السفارة المزيد من التميز في العلاقات الثنائية بين البلدين، مما يزيد من فرص التنمية والتقدم والازدهار، وقد بينت سفارة المملكة العربية السعودية، كيفية الاستفادة من هذا القرار، المنتظر البدء العمل به بداية من شهر يونيو 2022، وسيتم الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في استخراج التأشيرة الإلكترونية لدخول بريطانيا.

طريقة الحصول على إعفاء دخول بريطانيا

الطريقة التي تم توضيحها من أجل الحصول على إعفاء إلكتروني لمواطني المملكة عند دخول بريطانيا سيعتمد على الخطوات التالية:

تقديم طلب دخول الأراضي البريطانية قبل موعد السفر بمدة 48 ساعة عبر خدمة التقديم على التأشيرة الإلكترونية لبريطانيا، وفق الإجراءات التي تم النص عليها وذلك لمن يريد السفر، ولا يوجد حاجة لتقديم طلب مسبق إلى سفارة إنجلترا في السعودية كما كان متبع قبل سابق.

رابط موقع وزارة الخارجية البريطانية للتقديم على طلي الإعفاء الإلكتروني لتأشيرة الدخول.

يبدأ العمل بتلك الخدمة من شهر يونيو 2022 .

يتم تعبئة بيانات نموذج إلكتروني خاص بالخدمة يتضمن على عدد من البيانات منها رقم جواز السفر، وموعد الوصول والمغادرة، وعنوان الإقامة في بريطانيا.

يتم دفع الرسوم المقررة وهي 30 جنية استرليني، واستكمال باقي الإجراءات حتى الحصول على الموافقة في غضون 24 ساعة.

الالتزام بتعليمات دخول المملكة المتحدة.

وفي حالة الحاجة إلى تعديل طلب التأشيرة يمكن الدخول على موقع وزارة الخارجية البريطانية.