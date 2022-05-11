كيفية التسجيل في حافز للمرة الثالثة 1443 للمستفيدين وشروط التسجيل في حافز في السعودية

التسجيل في حافز للمرة الثالثة 1443 للبحث عن فرصة عمل يعد من اهم البرامج التي قدمتها الأجهزة المسؤولة بالمملكة السعودية لمواطنيها لتقديم المساعدة لكافة الأفراد المحتاجين لهذه الحوافز حيث يتم ذلك عبر توفير العديد من فرص العمل لكل من الجنسين دون عمر ال60 يعد من أهم أهداف البرنامج لتقليل أعباء الحياة المادية على جميع الأشخاص الذين يواجهون الصعوبات وسداد ديونهم أو تلبيه احتياجاتهم و أيضا هو أحد البرامج الوطنية التي تعزز فرص العمل للباحثين الجادين عنها كما تمكنهم من الوصول للوظائف المتاحة والمناسبة لهم وهي تعد أحد أهم الخطوات التي أمر بها الملك خادم الحرمين الشريفين حفظه الله سنتعرف على كيفية التسجيل في حافز البحث عن عمل للمرة الثالثة واهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لعام 1443هجرية.

التسجيل في حافز للمرة الثالثة لعام 1443

إليكم خطوات التسجيل في حافز البحث عن عمل للمرة الثالثة 1443 من خلال خطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي “طاقات”. تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد. اكتب رمز التحقيق. الانتقال إلى موقع طاقات ثم اختر برنامجا ثم كافة البرامج. النقر على حافز إعانة البحث عن عمل. ثم النقر على تقدم الآن. قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام بالنقر على عليها. ثم قم بالنقر على التالي. اكتب كافة البيانات المطلوبة. النقر على التأكيد ثم التالي. اكتب كافة البيانات الخاصة بالحساب البنكي. يجب أرفاق كافة الأوراق المطلوبة. قم بتحديد فرع الالتحاق الخاص بالخدمة. عليك مراجعة البيانات والتأكد منها ثم الموافقة على الخدمة. ادخل رمز التحقيق المرسل إلى الهاتف. سوف تصلك رسالة تفيد بنجاح إرسال الطلب.

شروط التسجيل في حافظ للمرة الثالثة 1443

أن يكون المواطن المتقدم حامل الجنسية السعودية.

الحد الأدنى للعمر 20 عاما والحد الأعلى هو 60 عاما.

ألا يكون المتقدم ملتحق بأي مرحلة تعليمية من مراحل التعليم.

في حالة إذا كان المواطن حديث التخرج من الجامعة لابد من مرور مدة لا تقل عن 6 شهور من هذا التخرج.

يجب انقضاء مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة شهور عن ترك المواطن لوظيفته السابقة.

ألا يكون ملتحق بأي برنامج تدريبي خلال فترة التقديم.

يكون المتقدم متواجد على أراضى المملكة مدة لا تقل عن 10 اشهر على إقامته بصورة دائمة دون مغادرة.

أن يكون المتقدم من العاملين داخل القطاع العام أو الخاص في المملكة.

ألا يكون لديه أملاك لأي معاش تقاعدي أو حصوله على أي تعويض مالي من أي من الجهات المعنية بذلك.

ألا يكون لديه أي حيازة على ترخيص خاصة من نشاط تجاري زراعي صناعي.

حصول المتقدم على دخل شهرى ثابت بقيمه المبلغ الذي سوف يتم الحصول عليه بعد التسجيل في البرنامج.

يجب على المتقدم قضاء المدة المفروضة عن البحث عن عمل ويجب الالتزام بكافه الشروط التي فرضها صندوق التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية.

التسجيل في حافز لأول مرة