“Saudi Aramco” أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022 من شركة أرامكو

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022 فقد أعلنت شركة أرامكو السعودي المتخصصة في شؤون البترول في المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين الجديدة المعتمدة في السعودية شهر مايو ، وذلك بالتزامن مع الموعد الشهري الخاص بالإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية والتي يتم إعلانها بعد إجراء المراجعة الدورية على الأسعار بشكل دوري شهريا، وقد شهدت أسعار البنزين لشهر مايو في السعودية ثبات في الأسعار مقارنة بالأسعار الخاصة بالشهور الأخيرة والتي يتم اعتمادها رسميا في مختلف أنحاء المدن السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022 بناء على بيان شركة أرامكو السعودية.

شركة أرامكو تعلن تحديث أسعار البنزين في السعودية

وقد قامت شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن الانتهاء من إجراء المراجعة الدورية على أسعار البنزين في السعودية خلال الساعات الأخيرة، والتي يتم بناء عليها تحديث الأسعار الخاصة بشهر مايو الجاري، حيث أعلنت الشركة رسميا مساء اليوم العاشر من شهر مايو عن الأسعار الجديدة، والتي يتم تطبيقها بداية من اليوم التالي بداية من صباح يوم الحادي عشر من الشهر نفسه، حيث يتم اعتماد هذه الأسعار لجميع أنواع البنزين في الأسواق السعودية حتى الإعلان عن أسعار الشهر الذي يليه، وقد شهدت أسعار البنزين الجديدة المعلنة استقرار لجميع الأنواع والأكثر تداولا في الأسواق المحلية في جميع محطات الوقود المختلفة.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مايو 2022

وقد نشرت شركة أرامكو السعودية البيان الرسمي المعتمد الخاص بأسعار البنزين المختلفة في السعودية 2022، وهو البيان الذي يتم تطبيقه من اليوم التالي، حيث تعتبر شركة أرامكو السعودية هي الجهة الرسمية المسؤولة المكلفة من الحكومة السعودية بتحديد أسعار البنزين شهريا، وبناء على ما تم نشره منذ قليل فنجد أن أسعار البنزين في السعودية قد جاءت على النحو التالي.