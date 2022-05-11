أماكن استلام رخصة القيادة بالدمام بعد التجديد في الرياض وخطوات تجديد الرخصة عبر ابشر إلكترونيا

أماكن استلام رخصة القيادة بالدمام تعد من أهم الأشياء التي تشغل عدد كثير من المواطنين السعوديين خاصة بعد أزمة كورونا وفرض حظر التجوال وهو أماكن استلام رخصة القيادة بالدمام وطرق المحافظة على النفس وعدم الاختلاط كما نعلم أن أماكن استلام رخصة القيادة قد تكون اكثر تزاحما وتكدسا من كثير من الناس لذا يهتم الكثير بمعرفة الأماكن والكيفية، منهم يذهب إلى مواقع الأنترنت للمعرفة سوف نذكر لكم أماكن استلام رخصة القيادة بالدمام عن عند تجديد رخصة القيادة في الرياض يمكن استلامها بعد تقديم المستندات المطلوبة لتجديدها والانتهاء منها وأيضا من الممكن استلامها عبر موقع ابشر وحين ذاك تقوم بدفع 25 ريال فقط حيث نوضح لكم تفاصيل هذا من خلال المقال.

أماكن استلام رخصة القيادة بالدمام

يجب شراء النموذج الذي ستملئه بياناتك الشخصية ويقدر ب 10 ريالات سعودية ويملا النموذج بكل البيانات المطلوبة ثم قم بتسليمه وانتظر لمدة 10 دقائق. الخطوة التالية سوف تقوم بالوقوف في الطابور من أجل استلام الرقم الخاص بك لمعرفة دورك. عند استلام رقم القسمة الخاص بك يتم مراجعة وفحص بياناتك الشخصية من جهة الضابط وأن كان لك رخصة قيادة قديمة من نفس الدولة ستذهب لاختبار القيادة. وبعد تذهب لاختبار القيادة وتختار السيارة التي تريد الاختبار بها. بعد الانتهاء من اختبار السيارة سوف يتم تقييم أداءك وكتابة بعض التعليمات الخاصة بهذا الشان. ثم تعود مرة اخرى لطابور الاستقبال لاستلام رقم القسيمة مرة اخرى. ثم تعود مرة اخرى للذهاب لضابط الذي ذهبت إليه في البداية ليعطيك إيصال فاتورة الكمبيوتر واختبار قيادة وقيمته 100 ريال سعودي. بعد ذلك يتم تسليمك إيصال به صورتك وإعطائك مدة محددة ثانية مرة اخرى لاستلام رخصة القيادة وأعطاك ملف به بعض التعليمات الخاصة بالقيادة لاختباراك بها في المرة القادمة. والخطوة الأخير تكون حصلت على رخصة القيادة الجديدة.

خطوات التسجيل الإلكتروني لتجديد الرخصة

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية التابعة للمملكه العربية السعودية. يتم تسجيل الدخول من خلال برنامج ابشر الإلكتروني ادخل البيانات اللازمة للتجديد في حالة إذا كنت من احد المستخدمين الجدد فيجب عليك تسجيل الدخول كمستخدم جديد. يجب الدخول على لينك الخدمات الإلكترونية ومن ثم قم باختيار المرور. بعد ذلك يتم اتباع الخطوات لتجديد رخصة القيادة الخاصة بك. هنا يتم معرفة جميع متطلبات تجديد رخصة القيادة الخاصة بك. اختر نوع تجديد رخصتك الخصوصية وأيضا عدد السنوات التجديد التي ترغب بها سواء خمس سنوات أو عشر سنوات أو سنتين فقط.

كم رسوم استخراج رخصة القيادة بالدمام

400 ريال سعودي الرخصة أو استخراجها لأول مرة لمدة 10 سنوات.

قيمة 200 ريال سعودي لتجديد الرخصة لمدة خمس سنوات.

كذالك قيمة 80 ريال سعودي لتجديد الرخصة لمدة سنتين فقط.

وقيمة 20 ريال سعودي رسوم من أجل تعبئه النموذج الخاص بطلب رخصة القيادة السعودية 420 ريال سعودي رسوم من أجل المدرسة الخاصة بتعليم القيادة أن كنت لست متمكنا من قيادتك فيتم إرسالك لهذه المدرسة.

وبعد ذلك يتم التأكيد بالاستعانة بك على كافة المعلومات التي كتبتها من أجل تجديد الرخصة وفي النهاية تكون قد حددت رخصة القيادة الخاصة بك ومعرفة أفضل وأسهل طريقة من أماكن استلام رخصة القيادة بالدمام من أجل أصالها إليك.