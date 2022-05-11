تمويل بدون تحويل الدخل الشهري من شركة الأمثل للتمويل، حيث تعتبر منصة الأمثل للتمويل المالي من أهم المنصات التمويلية التي توفر مبالغ مالية مميزة من خلال سيولة نقدية تناسب جميع المواطنين، حيث تعتبر شركة الأمثل من الشركات السعودية للتمويل والتي تعد مرخصة من جانب البنك المركزي السعودي ساما، والتي تهدف إلي توفير تمويلات شخصية سريعة من خلال شروط ميسرة لجميع العملاء وتسهيل عمليات السداد الخاصة بالتمويل، مع صرف كافة جميع القروض وفق الرقابة الإسلامية لجميع المبالغ المالية، وسوف نبرز لكم أهم شروط للحصول علي تمويل بدون تحويل الراتب من شركة الأمثل للتمويل ومميزات هذه القروض لجميع العملاء الراغبين في الحصول علي تمويل سريع.

مميزات الحصول علي تمويل من شركة الأمثل للتمويل

توفر منصة الأمثل التمويل الشخصي حتي 100.000 ريال سعودي.

يتم صرف كافة القروض من خلال توافق الشريعة الإسلامية.

جميع القروض الشخصي من المنصة يتم صرفها بدون تحويل الراتب.

يمكن الحصول علي مبلغ تمويل حتي 50.000 بدون موافقة الكفيل.

توافر هامش ربح منافس مميز.

مرونة كبيرة في السداد لجميع الأقساط الخاصة بالتمويل.

تصل فترات السداد الخاصة بالتمويل إلى 24 شهر.

المستندات المطلوبة للتقديم في تمويلات منصة الأمثل

تقوم منصة الأمثل للتمويلات الشخصية بصرف مبالغ تمويلية مناسبة لجميع فئات المجتمع السعودي يتم صرفها من خلال ضرورة توافر بعض الشروط والمستندات التي يجب تقديمها للمنصة حتي يتم الموافقة علي تمويل شخصي سريع، ومن بين هذه المستندات ما يلي:

يجب توافر صورة من الهوية الوطنية للعميل الراغب في التقديم.

يجب تسجيل طلب تمويل من خلال المنصة الإلكترونية للشركة.

يجب توفير كشف حساب بنكي عن مدة 3 شهور سابقة.

يجب تقديم العنوان الوطني الخاص بالعميل.

يجب أن يقوم العميل بتقديم إثبات سكن سواء كان تميلك أو إيجار.

تقديم العملاء علي تمويلات منصة الأمثل

توفر المنصة إمكانية التسجيل الإلكتروني للحصول علي قيمة التمويل إلكترونياً علي أن يتم تسجيل طلب التمويل من خلال الدخول علي منصة الطلبات الخاصة بالعملاء من خلال الدخول علي رابط التسجيل التالي: منصة الأمثل، وعبر الدخول علي الموقع يطلب كل عميل مبلغ التمويل الخاص به.

رقم خدمة عملاء الأمثل

يستطيع جميع العملاء في المملكة العربية السعودية التواصل مع خدمة عملاء شركة الأمثل للتمويل المالي من أجل تقديم الاستفسارات والاقتراحات المختلفة التي تخص كل عميل علي حده، علي أن يتم التواصل من خلال الرقم التالي 8003015555 كما يمكن التواصل إلكترونيا من خلال عنوان البريد الإلكتروني الآتي [email protected] وذلك في أي وقت علي مدار اليوم.