حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للموظف بمنصة قوي qiwa

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، حيث تعتبر هذه الخدمة واحدة من الخِدْمَات الإلكترونية الهامة التي تقدمها منصة قوي الإلكترونية في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تعد مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق الهامة للموظف والتي يجب دفعها من صاحب العمل عند انتهاء العِلاقة الوظيفية والتعاقدية بين الطرفين، حيث أوجب المُشَرِع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه يجب على صاحب العمل أن يقوم بدفع قيمة المكافأة للموظف عند انتهاء عقد العمل، ويتم ذلك سواء كان عقد العمل قد تم تحديده بمدة أو غير محدد بمدة، لذلك قامت الوزارة بتوفير طريقة سهلة من خلالها يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة، ومعرفة الموعد الخاصة باستحقاق المكافأة، والتعرف علي تفاصيل حسابها وفق قواعد نظام العمل السعودي، وسوف نوفر لكم رابط حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة

يستطيع أي موظف في المملكة العربية السُّعُودية حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة إلكترونيا بمنصة قوي من خلال بعض الخطوات البسيطة علي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى منصة قوي من خلال الرابط التالي: منصة قوي.

النقر علي تبويب (الأدوات والحسابات).

النقر علي تبويب (حاسبة مكافأة نهاية الخدمة).

يجب تحديد نوع العقد سواء محدد المدة أو غير محددة المدة.

يجب إدخال الراتب وفق أخر الراتب الإجمالي الذي تم الحصول عليه.

يجب تحديد مدة العقد سواء بداية العقد أو نهاية العقد.

ثم النقر علي حساب.

منصة قوي تسجيل دخول

يستطيع جميع الأفراد تسجيل دخول منصة قوي من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى رابط المنصة التالي: منصة قوي.

النقر علي تبويب (تسجيل دخول) من أعلي الصفحة.

يجب أن يتم إدخال رَقَم الهُوِيَّة أو البريد الإلكتروني في المكان المخصص لذلك.

يجب إدخال كلمة المرور الخاصة بكل مستخدم في المكان الخاص بذلك.

ثم النقر علي استمرار.

وبذلك يستطيع أي مستخدم الوصول إلى الخِدْمَات الإلكترونية التي توفرها المنصة بشكل مجاني علي مدار اليوم، وفي حالة عدم توافر حساب مسجل في المنصة فيمكن تسجيل حساب جديد بمنصة قوي من أجل الاستفادة بجميع الخِدْمَات الإلكترونية المتوفرة بالمنصة.