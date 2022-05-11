طريقة التقديم للحصول على العفو الملكي وشروطه 1443؛ تُعد خدمة العفو الملكي من أهم وأفضل الخدمات التي يقدمها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حيث يتم العفو عن بعض السجناء وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط حيث يتم الدخول إلى منصة أبشر وتقديم طلب عفو ملكي، ومن خلال التالي نوضح لكم كيفية التقديم على طلب عفو ملكي وشروط التقديم.

طريقة التقديم للحصول على العفو الملكي 1443

قامت هيئة السجون في المملكة السعودية بإتاحة التقديم على العفو الملكي من خلال منصة أبشر وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية. الضغط على تسجيل الدخول. تدوين الاسم ورقم الهوية. الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمة العفو الملكي. إرفاق جميع الصور المطلوبة. استكمال كافة البيانات. النقر على إرسال.

شروط العفو الملكي

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة الداخلية في المملكة السعودية لابد من الانتباه إليها عند التقديم للحصول على العفو الملكي ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون السجين يمتع بالسمعة الطيبة والسلوك الجيد.

أن يكون السجين قد قضى نصف مدة الحكم.

أن يلتزم بأوامر وقواعد إدارة السجن.

يتم وضعه تحت المراقبة للتأكد من تطبيقها لشروط العفو الملكي.

ألا يكون قد ارتكب أي جرائم داخل السجن.

القضايا الغير مشمولة بالعفو الملكي

قضايا التحريض.

القتل.

الدجالين الذين يقومون بأعمال السحر.

النصب والاحتيال.

قضايا أمن الدولة والتكفير.

الإتجار بالأعضاء البشرية.

قضايا التزوير وسب الدين.

المحكوم عليهم في قضايا مخالفة لمنح الجنسية.

الاعتداء على الأطفال.

الرشوة وتزوير العملات.

الاعتداء على أصحاب السلطات والتعرض لهم.

القضايا المشمولة بالعَفو الملكي

القضايا التي لا تمثل أي خطراً على أمن المملكة.

القضية التي تكون بمثابة تأديباً للمسجون.

قضايا تناول الخمر والكحوليات ولكن يجب أن يكون مر على المسجون ربع المدة.

القتل عن غير عمد.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال طريقة التقديم للحصول على العفو الملكي 1443 وكذلك شروط التقديم على العفو الملكي كما وضحنا لكم القضايا الغير مشمولة بالعفو الملكي والمشمولة أيضا ً.