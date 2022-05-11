انت الان تتابع خبر أمير سعودي يشعل تويتر بتغريدة حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.. هذا ما كتبه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كتب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد عن جريمة اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاجتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وغرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر تويتر: “جريمة بشعة من قوات الإحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها الصحفية #شرين_ابو_عاقلة رحمها الله في عمل مدان ومقيت وجبان”.

وتابع الأمير السعودي “سيأخذ هذا الخبر صدىً لمدة أسبوع على الأكثر لدى المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في أمريكا والغرب ومن ثم لن تسمع لهم صوتًا وسيدفنون هذا الخبر في مقابر طي النسيان”.

وجاءت التعليقات مؤيدة لما قاله الأمير بن مساعد حول مقتل الصحفية أبو عاقلة.

وصباح اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاصة في الرأس خلال اقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب الإعلامي علي السمودي.