نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين الجديدة لشهر مايو اليوم 11/5/2022 في المملكة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكل يريد معرفة أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو على مستوى جميع محطات الوقود بالمملكة، حيث تعتبر أرامكو الشركة السعودية الجهة الوحيدة التي لها حق تغير وتحديث أسعار البنزين في المملكة وخاصةً مع ارتفاع أسعار البنزين والنفط خلال الفترات الأخيرة بسبب ما تتعرض له البلاد من انهيار اقتصادي بسبب الحروب التي تدور بين الدولة الروسية وأوكرانيا، حيث زادت الأسعار بشكل كبير بسبب الأوضاع التي تمر بها جميع البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد مما ساعد على ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال السعودي، وسنتعرف خلال مقالنا الأسعار في السوق الحالي بالتفصيل.

تعديل سعر البنزين في السعودية

أوضحت شركة أرامكو السعودية حدوث تراجع في أسعار الوقود، كما أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو السعودية يوم الأحد 10 أبريل، عن أسعار البنزين في السعودية اليوم الأحد وذلك بعد استكمال مراجعة من قبل هيئة الطاقة، وفي خلال الفترة الماضية زادت معدلات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية على محرك Google خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية لشهر مايو، والتي ستدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء 11 مايو.

أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو

تعلن أرامكو عن أسعار منتجات الطاقة بشكل شهري، وتقول إن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير أو الارتفاع أو الانخفاض، بحسب التغيرات في أسعار الصادرات من المملكة إلى الأسواق العالمية، ونقدم لكم أسعار شهر مايو المعلن عنها وهي:

سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.33 ريال.

سعر لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

لتر بنزين 91 بسعر 2.18 ريال.

حول أرامكو السعودية

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في إنتاج الطاقة والكيماويات، وتساهم في دعم التجارة العالمية وتحسين الحياة اليومية لملايين من الأشخاص حول العالم وهي مملوكة للحكومة السعودية وتعرف باسم “أرامكو السعودية”، كما تعد أكبر شركة منتجة للنفط في العالم بحوالي 270 مليار برميل من احتياطيات النفط وتؤمن الشركة بقوة الطاقة للنهوض بالحياة البشرية والاجتماعية من خلال تنمية البيئة وحماية الكوكب وتتعاون أرامكو مع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى لتقديم تطبيقات جديدة على مستوى مراكز الابتكار العالمية وتتعاون في دراسات استراتيجية مختلفة.