نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل الخطوات لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور noor.moe.gov.sa لعام 1444 هجريا بالمملكه العربيه السعودية في المقال التالي
كانت قد أتاحت وزارة التعليم السعودية عن إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1444هـ بشكل إلكتروني، وذلك من خلال منصة نور، وهي واحدة من المنصات الإلكترونية التي تتبع وزارة التعليم السعودية، وهذه المنصة توفر لجميع الطلاب وأولياء الأمور الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي من بينها خدمة الاستعلام عن نتائج كافة المراحل أو التسجيل للطلاب المستجدين، ويمكن لأي من أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم من طلاب الصف الأول الابتدائي عن طريق الدخول إلى منصة نور التعليمية، وذلك دون الحاجة إلى الانتقال والتوجه إلى المدارس، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم نظام نور لتقديم الطلاب المستجدين للعام 1444هـ.
تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور التعليمي 1444هـ
من المقرر أن يتم التسجيل للطلاب المستجدين ضمن نظام نور للعام 1444هـ، على مجموعة من المراحل وذلك بحسب نوع المدرسة التي يرغب ولي الأمر في تسجيل ابنه بها، ومن المقرر أن يكون الحد الأدنى لتسجيل الطفل في الصف الأول الابتدائي هو بلوغ عمر الخمس سنوات وتسعة أشهر، ولكن في حالة أن الطفل لم يتجاوز هذا العمر، فهنا لابد من تقديم شهادة تؤكد على إتمامه لمرحلة الروضة، وذلك في عامين متتاليين، ولابد أيضاً ضرورة تقديم شهادة تثبت تنمية مهارات الطفل التعليمية خلال سنوات الروضة، وذلك بعد عقد الكشف الطبي على الطفل.
خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1444
في البداية كما ذكرنا لكم أن طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور للعام القادم 1444هـ سوف يتم بشكل إلكتروني، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى نظام نور التعليمي من خلال هذا الرابط https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.
- بعد ذلك يتم الدخول إلى الحساب الخاص بولي أمر الطفل، وذلك لإدخال جميع البيانات المطلوبة.
- يتم فتح الصفحة الخاصة بتسجيل الأبناء ثم الضغط على أيقونة تسجيل طلب جديد.
- إدخال البيانات الخاصة بالطفل مثل رقم الهوية الوطنية له ورقم الإقامة وكذلك إدخال البيانات الخاصة بعمل ولي الأمر.
- يتم كتابة جميع بيانات الطالب والوالدين مثل جنسية الطالب وكذلك جنسية الأم ورقم الهوية ورقم جواز السفر والمكان الذي تم فيه إصدار الهوية، ثم يتم أيضاً كتابة اسم الطالب باللغة العربية وكتابة تاريخ ميلاد الطالب بالميلادي والهجري.
- أيضاً ادخال كافة البيانات الخاصة بمكان سكن الأسرة وكتابة البيانات الخاصة بالتواصل مثل البريد الالكتروني وأرقام الهواتف.
- يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالمدرسة التي يرغب ولي الأمر إلحاق ابنه بها.
- رفع جميع الوثائق المطلوبة من ولي الأمر.
- يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بتأكيد الطلب.
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