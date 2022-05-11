أسهل الخطوات لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور noor.moe.gov.sa لعام 1444 هجريا بالمملكه العربيه السعودية

كانت قد أتاحت وزارة التعليم السعودية عن إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1444ه‍ـ بشكل إلكتروني، وذلك من خلال منصة نور، وهي واحدة من المنصات الإلكترونية التي تتبع وزارة التعليم السعودية، وهذه المنصة توفر لجميع الطلاب وأولياء الأمور الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي من بينها خدمة الاستعلام عن نتائج كافة المراحل أو التسجيل للطلاب المستجدين، ويمكن لأي من أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم من طلاب الصف الأول الابتدائي عن طريق الدخول إلى منصة نور التعليمية، وذلك دون الحاجة إلى الانتقال والتوجه إلى المدارس، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم نظام نور لتقديم الطلاب المستجدين للعام 1444ه‍ـ.

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور التعليمي 1444ه‍ـ

من المقرر أن يتم التسجيل للطلاب المستجدين ضمن نظام نور للعام 1444ه‍ـ، على مجموعة من المراحل وذلك بحسب نوع المدرسة التي يرغب ولي الأمر في تسجيل ابنه بها، ومن المقرر أن يكون الحد الأدنى لتسجيل الطفل في الصف الأول الابتدائي هو بلوغ عمر الخمس سنوات وتسعة أشهر، ولكن في حالة أن الطفل لم يتجاوز هذا العمر، فهنا لابد من تقديم شهادة تؤكد على إتمامه لمرحلة الروضة، وذلك في عامين متتاليين، ولابد أيضاً ضرورة تقديم شهادة تثبت تنمية مهارات الطفل التعليمية خلال سنوات الروضة، وذلك بعد عقد الكشف الطبي على الطفل.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1444

في البداية كما ذكرنا لكم أن طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور للعام القادم 1444هـ سوف يتم بشكل إلكتروني، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية بالترتيب: