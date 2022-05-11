نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي شركة تسهيل المتحدة المخصص للأفراد 2022 في المقال التالي

تمويل شخصي شركة تسهيل ، حيث حرصت شركة تسهيل المتحدة على تقديم المساعدة لعملائها في المملكة العربية السعودية من خلال منتجاتها التمويلية، بما في ذلك القروض بدون ضامن وبدون تحويل راتب حتى 30 ألف ريال سعودي ، بشروط بسيطة، ويكمن التقديم من خلال طريقتين الأولى عن طريق الذهاب لمركز الشركة أو عن طريق التسجيل في بوابة الشركة على شبكة الانترنت. تمويل شخصي شركة تسهيل وما هي الشروط والأحكام أعلنت تسهيل على صفحتها الرسمية الشروط الواجب توافرها في الحصول على 30 ألف ريال سعودي في التمويل الشخصي للأفراد ، وإليك الشروط: تتراوح أعمار المتقدمين للتمويل من 25 إلى 50 عامًا ، بحد أقصى 50 عامًا ، ما لم يكن طالب القرض متقاعدًا ، أي لا يزيد عمره عن 70 عامًا. بالإضافة إلى أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 10.000 ريال للعمال و 500 ريال للمتقاعدين. ومن أهم الشروط التي يجب توافرها أيضًا ألا تزيد مدة خدمة الوظيفة الحالية عن ثلاثة أشهر. تعرف على خصائص ومزاي هذا التمويل الشخصي يتمتع التمويل الشخصي من تسهيل بالعديد من المزايا التي تجذب العملاء، ومن هذه المزايا نذكر منها: من أهم مزايا التمويل السرعة والفورية. التمويل لا يتطلب أي ضامن. مدة التقسيط القصوى 24 شهر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمويل يتوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية. الأموال لا تتطلب تحويل الرواتب. الحد الأقصى لمبلغ التمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي ، ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير. التمويل متوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية. مستندات تمويل شركة تسهيل للأفراد من أجل الحصول على هذا التمويل ، يلزم تقديم بعض المستندات والتي حددتها شركة تسهيل المتحدة المتواجدة على أراضي المملكة العربية السعودية وهذه المستندات هي: يجب أن يكون رابط التقدم بطلب للحصول على Personal Finance Express من خلال بوابة شركة تسهيل الرسمية إذا كان غير سعودي ، فعليه إحضار صورة من بطاقته الشخصية وصورة من جواز سفره. يجب أيضًا تقديم إثبات لوثائق العمل للشخص المستفيد من التمويل. ثم قم بتقديم تقرير كشوف المرتبات للأشهر الثلاثة الماضية. عمر شويل - جدة تمويل شخصي شركة تسهيل المتحدة المخصص للأفراد 2022 - ثقفني

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