نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التأشيرة البريطانية الإلكترونية للسعوديين وإجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني على التأشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التأشيرة البريطانية الإلكترونية للسعوديين بات من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت السفارة البريطانية الموجودة في السعودية “الرياض”، عن تفعيل خدمة التأشيرة الإلكترونية الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين الراغبين في زيارة بريطانيا، والراغبين للسفر إلى بريطانيا للزيارة، ومن المقرر أن يتم تفعيل طلب الحصول على التأشيرة والاكتفاء بالإعفاء الإلكتروني من أول شهر يونيو القادم.

وتعد التأشيرة البريطانية للسعوديين أو الإعفاء الإلكتروني، لراغبي السفر إلى بريطانيا من أهم المواضيع التي تشغل تفكير الكثير من الراغبين في السفر لبريطانيا، دون الحاجة إلى الإجراءات المتبعة والمعروفة في الحصول على التأشيرة والتي كانت تستغرق وقت وجهد كبير، وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين بريطانيا، وتأتي هذه الخطوة بناءً على ثقة المجتمع الدولي وبريطانيا في قيادة المملكة الحكيمة.

ويتم الحصول على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة إلى بريطانيا إلكترونياً، عن طريق رابط التأشيرة البريطانية للسعوديين، وبعد القيام ببعض إجراءات التقدم على الإعفاء الإلكتروني والتي سوف نوضحها لكم بالتفصيل في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، كما سنلقي الضوء على رابط الحصول على التأشيرة وطريقة الحصول عليها.

رابط التأشيرة البريطانية الإلكترونية للسعوديين

إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة ابتداءً من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢م pic.twitter.com/UN1HAHqYFz — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة ابتداءً من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢م pic.twitter.com/UN1HAHqYFz — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) May 11, 2022

رحبت السفارة السعودية في بريطانيا بقرار السلطات في بريطانيا بإعفاء المواطنين السعوديين من القيام بإجراءات الحصول على التأشيرة، والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة، وهذا يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتتم عملة الحصول على إعفاء إلكتروني لدخول بريطانيا بعدة إجراءات سوف نتعرف عليها في الفقرة القادمة.

إجراءات الحصول على إعفاء إلكتروني لدخول بريطانيا للمواطنين السعوديين

قامت السفارة السعودية في بريطانيا عبر موقعها الرسمي على تويتر بالترحيب بقرار السلطات البريطانية. كما قدمت للمواطن الإجراءات التي يتبعها حتى يتمكن من الحصول على الإعفاء الإلكتروني للتأشيرة وفق شروط وضوابط معينة. وفيما يلي نوضح لكم هذه الإجراءات وهي كالتالي:-