نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الاستفسارات الهامة” وزارة الموارد البشرية إمكانية مستفيدي حساب المواطن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية معلومات هامة في اطار الإجابة عن تساؤل احد المتابعين بإمكانية مستفيدي برنامج حساب المواطن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لمعرفة ما اذا كان من الممكن ان يتم التسجيل في البرنامجين معا، حيث تحرص وزارة الموارد البشرية على تقديم العديد من الاستفسارات الهامة التي تخص كافة المواطنين والتي يتم طرحها من خلال الحساب الرسمي الخاص بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسوف نستعرض الآن ابرز ما أعلنته وزارة الموارد البشرية إمكانية مستفيدي حساب المواطن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

وزارة الموارد البشرية إمكانية مستفيدي حساب المواطن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يعتبر برنامج حساب المواطن هو احد البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم المناسب للمواطنين بناء على بعض الشروط، كما هو الحال لنظام الضمان الاجتماعي المطور، لذلك يحتاج الكثير من الأشخاص الى التعرف على ما اذا التسجيل في احد البرنامجين يتعارض مع التسجيل في الآخر، وهو ما حرصت وزارة الموارد البشرية على توضيحه من خلال الإجابة عن التساؤل على الحساب الخاص بها.

هل يمكن لمستفيدي حساب المواطن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن ان يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي من ضمن مستفيدي حساب المواطن بشكل طبيعي، حيث يتم احتساب الدعم الخاص بحساب المواطن على أنه دخل غير مكتسب، حيث يتمكن المستفيد من التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بشكل طبيعي على ان يتم احتساب قيمة دعم حساب المواطن ضمن انواع الدخل ويتم إدخاله في تعبئة البيانات اثناء التسجيل في الضمان الاجتماعي.

كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي وحساب المواطن

وقد اشارت وزارة الموارد البشرية على ضرورة ادخال كافة مصادر الدخل الخاصة بالمستفيدين أثناء التسجيل وتعبئة البيانات عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما اشارت الى ضرورة الإبلاغ على كل ما هو جديد في الدخل من خلال تحديث البيانات لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوم، حيث يتم احتساب قيمة الدعم ومصادر الدخل للمستفيد ضمن معاش الضمان الاجتماعي المطور بناء على الضوابط التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية.