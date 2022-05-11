نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج إعفاء إلكتروني للسفر إلى بريطانيا في 48 ساعة للسعوديين والموقع الرسمي للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة علاقات طيبة وتعاون ثنائي فعال بين البلدين، وقد صرح السفير البريطاني بالولايات المتحدة مؤخرًا عن السماح ل زوار بريطانيا من المواطنين السعوديين باستخراج فيزا عبر الإنترنت فيغضون 48 ساعة فقط.

إعفاء السعوديين من تأشيرة بريطانيا

وكما أعلنت السفارة السعودية بالمملكة المتحدة فقد إعفاء المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى بريطانيا من التأشيرة قبل السفر، وكل ما عليهم هو استخراج تصريح إلكتروني أو إعفاء إلكتروني من التأشيرة “Electronic visa waiver” EVW عبر الموقع الإلكتروني للسفارة البريطانية، ويمكن الحصول على هذا الإعفاء في فترة لا تتجاوز 48 ساعة فقط قبل السفر ويمكن أن يصل فترة طلب تقديم الإعفاء إلى 3 أشهر قبل السفر.

وسيبدأ تفعيل هذا القرار بداية من 1 يونيو 2022.

تكلفة استخراج تصريح إلكتروني للسفر إلى الولايات المتحدة

يتم دفع مبلغ 30 جنيه استرليني عند تقديم طلب للحصول على الإعفاء الإلكتروني

شروط الحصول على إعفاء إلكتروني للسفر لبريطانيا

يشترط ثلاثة أمور فقط للحصول على الإعفاء EVW

أن ترفق صورة إلكترونية من جواز السفر

تحديد عنوان الإقامة في المملكة المتحدة،

تحديد تفاصيل الرحلة بما فيها مواعيد وأوقات المغادرة والوصول.

طريقة الحصول على إعفاء إلكتروني لدخول بريطانيا

قم بالدخول للموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة البريطانية https://www.electronic-visa-waiver.service.gov.uk/apply/begin.

اختر جنسيتك السعودية وابدأ في الإجراءات.

يجب عليك أن تقوم بإدخال بياناتك الشخصية في المناطق المخصصة لذلك حتى تتطابق تمامًا مع جواز سفرك.

والتطابق يجب أن يشمل أي علامات ترقيم مثل الوصلات والمسافات وغير ذلك من العلامات التي يمكن أن يؤدي تجاهلها لعدم تطابق بياناتك.

يجب أن تكون تفاصيل سفرك مثل مواعيد السفر والمغادرة صحيحة تمامًا أيضًا.

لن يسمح لك دخولبريطانيا إذا كانت بياناتك الشخصية أو تفاصيل السفر خاطئة.

يحتاج كل شخص يسافر إلى إعفاء إلكتروني خاص به بما في ذلك الأطفال.

إذا تقدم شخص ما للحصول على الإعفاء نيابة عن اخر فيجب أن يتم إدخال جميع بيانات وتفاصيل الاتصال الخاصة بكلا الشخصين.

ستصل رسالة بريد إلكتروني في غضون 24 ساعة تحتوي على رابط لتنزيل EVW الخاص بصاحب الطلب.

يجب الحصول على هذا النوذج سواء مطبوع أو عبر جهاز الهاتف أو الجهاز اللوحي، لإظهاره عند السفر.

في حالة تعديل موعد بالسفر أو محطة الوصل مثل المطار أو الميناء أو تغير مواعيد الوصول أو الركوب لأكثر من 8 ساعات يجب أن تقوم بتعديل البيانات على الموقع باستخدام رقم EVW الخاص بك وتاريخ ميلادك.

متى يتم رفض طلب الإعفاء الالكتروني للسفر إلى بريطانيا

لا يمكنك استخدام EVW الخاص بك بهدف: