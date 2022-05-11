“اعرف هتدفع كام” المؤسسة العامة توضح نسبة خصم التأمينات الاجتماعية السعوديين 2022-1443

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية رسميا عن نسبة خصم التأمينات الاجتماعية السعوديين 2022، وذلك في اطار تساؤل احد المتابعين عبر الحساب الخاص بالمؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي أن راتبه على نحو 6000 ريال سعودي من تأخذ التأمينات من نسبة الخصم، وفي هذا الاطار فقد حرصت المؤسسة على الرد على هذا التساؤل وتوضيح كل ما يتعلق بذلك، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلنته المؤسسة العامة بشأن توضيح نسبة خصم التأمينات الاجتماعية السعوديين 2022.
المؤسسة العامة توضح نسبة خصم التأمينات الاجتماعية السعوديين 2022
ونجد ان عادة ما يتم استقطاب جزء من الرواتب الخاصة بالموظفين في المملكة العربية السعودية والتي يتم اضافتها الى التأمينات الاجتماعية والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي والتعاون مع الدولة، وقد اجابت المؤسسة رسميا عن تساؤل احد المتابعين قائلة أن النسب الخاصة بالخصم والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية من الراتب الذي يصل الى 6000 ريال سعودي تكون على نحو 9% من قيمة المرتب، أي ان صافي المرتب الذي يحصل عليه الموظف بعدما يتم خصم نسبة الخصم الخاصة بالتأمينات يكون على نحو 5460 ريال سعودي، فنجد ان نسبة الخصم قد تصل الى حوالي 540 ريال سعودي.
الاستعلام عن نظام التأمينات السعودية
وقد سهلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن نظام التأمينات والعاصم بالموظفين، حيث يتم الاستعلام بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة، على ان يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول الى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية مباشرة.
- يتم اختيار تسجيل الدخول الى الموقع مباشرة من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكلٍ صحيح.
- في حالة عدم وجود حساب مسبق يتم اختيار ايقونة انشاء حساب جديد.
- من خلال الموقع يتم اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية المتاحة عبر المنصة.
- اختيار ايقونة التحقق من الاشتراك.
- يتم اختيار خدمة التأمينات اون لاين من خلال الخدمات المتاحة.
- ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح.
- اختيار ادخال رقم الهوية الوطنية ومن ثم اختيار ايقونة الاستعلام لتظهر التفاصيل.
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