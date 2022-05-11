بموافقة فورية 20,000 ريال بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبلا رسوم إدارية إضافية

أستلم من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام مبلغ تمويل من 2 ألف ريال حتى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة لكافة العملاء من الجنسيات المختلفة بشرط توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة مع توفير جميع الشروط الواجبة للتمويل الشخصي الأصغر حيث أستطاعت الشركة توفير أسرع تمويل شخصي بدون رسوم إدارية كأحد المزايا المتوفرة بالشركة مما جعل هناك أقبال مرتفع من العملاء السعوديين وغير السعوديين في الحصول على تلك التمويل ويتم الآن التقديم الإلكتروني عليه للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل وبلا رسوم إدارية إضافية بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء من مختلف الجنسيات في السعودية عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل.

كافة الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

لكي يتم الحصول على أفضل تمويل شخصي فوري في السعودية الفترة الحالية عبر شركة اليسر للتمويل لابد من تطبيق كافة الشروط الأساسية ومنها تملك راتب شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي مع فترة عمل مناسبة للجميع وليس ذلك فقط بل توجد شروط وضوابط أخرى من أجل الموافقة الفورية المطلوبة على التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل كالتالي:

يطلب التمويل الشخصي الأصغر توفير دخل ثابت شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة للموافقة على التمويل بالشركة.

الشركة تطلب توفير فترة خدمة عمل للعاملين في القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي أو القطاع الحكومي حوالي ثلاثة أشهر على الأقل.

التقديم الإلكتروني متاح للعسكريين حتى سن التقاعد لديهم بالقطاع العسكري.

كذلك يجب إيضًا توفير العمر المناسب عند التقديم الإلكتروني حيث لابد أن يبدأ من 21 عام فأكثر حتى 60 عام.

كافة المزايا المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الأصغر