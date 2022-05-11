متى اقدر اخذ حقوقي من التأمينات بالسعودية

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تردد في الآونة الأخيرة سؤال الكثيرون حول متى اقدر اخذ حقوقي من التأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك قد تم تحديده وفق مجموعة من المواد والقوانين التي تنص عليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، كما أنه قد تم تحديد نوع الحقوق الاجتماعية التي تم اعتمادها وطرق حسابها بشكل دقيق لكافة المستحقين للتأمينات الاجتماعية بالمملكة.
متى اقدر اخذ حقوقي من التأمينات
يجدر الإشارة إلى أن المادة 52 من القسم الرابع في قانون التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على مجموعة من القوانين والشروط التي تربط بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات، وقد أتي في ذلك القسم الموعد المحدد الذي تم تحديده لصرف مستحقات التأمينات الاجتماعية والتي تنص على ما يلي:
- قد نص القانون على أنه يتم على الفور في الشهر التالي صرف التعويضات والمعاشات المستحقة عندما يقوم المتقدم بتنفيذ كافة الشروط المنصوص عليها.
- كما أن التعويضات التي يتم صرفها في حالة العجز الدائم أو العجز الجزئي فهي تصرف مباشرةً فور عدم منح الشخص تعويضات يومية عن إصابته.
- علاوة على أنه سوف يتوقف صرف التعويضات والمعاشات فور انتهاء آخر الشهر الذي توفي فيه المستفيد.
- بجانب أنه يمكن أن يتوقف صرف التعويضات والمعاشات إذا حدث مشكلة في الشروط أدت إلى اختلافها وعدم تنفيذها كما هو منصوص عليها.
صرف المستحقات من التأمينات الاجتماعية
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أنه يتم صرف مستحقات وتعويضات لكافة العاملين بالقطاع العام والخاص وفق الشروط المنصوص عليها في أي من الحالات التالية:
- تعويضات فرع الأخطار المهنية: تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنح كافة مصابي حوادث العمل المشتركين في نظام التأمينات.
- بجانب الحوادث التي قد تقع أثناء ذهابه من البيت إلى مقر عمله أو أثناء رجوعه من العمل للبيت.
- بالإضافة إلى الإصابات التي يمكن أن تحدث في حال ذهابه لتناول الطعام أو فروض الصلاة في أوقات العمل.
- تعويضات فرع المعاشات: هنا يتم صرف للموظف التابع لنظام التأمينات معاش تقاعد في حال بلوغه سن الستين عامًا، بشرط أن تكون مدة اشتراكه في نظام التأمينات قد تعدي ال 120 شهر.
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