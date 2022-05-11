بأرخص الأسعار.. أفضل تابلت رخيص في السعودية

لا شك أن الكثيرون يبحثون عن أفضل تابلت رخيص في السعودية ويتناسب مع أصحاب الدخل المتوسط، وذلك بعد أن زادت وارتفعت أسعار أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت، فقد أصبح الجميع يتساءل عن الأفضل والأقل في السعر أيضاً حتى يستطيع شراء الأفضل له، لذا سوف نقدم لكم اليوم الأسعار والأنواع الموجودة في الأسواق مع ذكر بعض المعلومات المتعلقة بنوعية الجهاز ونوع وحجم الشاشة ومثل ذلك من معلومات فقط تابعونا في السطور القادمة.

أفضل تابلت رخيص في السعودية

نقدم لكم اليوم بعض مميزات أفضل تابلت رخيص في السعودية، وذلك بسبب أن التابلت يعادل جهاز الكمبيوتر في الإمكانيات والسعة التخزينية له، ولكنه يختلف عنه بعدم وجود لوحة مفاتيح به، تبدأ سعة التخزين به من ١٦ /٦٤ جيجا بايت، أما بالنسبة لمقياس الشاشة فهي تتراوح من ٧ إلى ١٠ بوصة، كما أنه يتميز بقدرته الفائقة في الاتصال بالإنترنت عن طريق استخدام شبكة المحمول أو الواي فاي، وسوف نعرض لكم بعضاً من أفضل تابلت رخيص في السعودية، ومنها ما يلي:

تابلت هواوي سعة 8 جيجا بايت

يعد تابلت هواوي من أرخص الأجهزة المتوفرة والموجودة بالأسواق السعودية.

نوع التابلت هو: كمبيوتر لوحي يعمل بالواي فاي من سلسلة موديلات هواوي.

حيث يتميز الهاتف بسعة ٨ جيجا بايت.

بالإضافة لنوع الشاشة الفائق: LCD IPS HD–.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل: Android v6.0(Marshmallow).

سعر جهاز التابلت:٣٩٠ ريالًا سعوديًا.

حجم الشاشة: 7 بوصة.

حيث تتميز ذاكرة الوصول العشوائي: ١ جيجا بايت.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فهي: ٨ جيجا بايت.

يتميز بذاكرة إضافية تصل إلى: ١٢٨ جيجا بايت.

سرعة المعالج تكون: ١,٣ جيجا هرتز.

أما نوع المعالج فهو: رباعي النواة.

تابلت زنتاليتي C723

يعتبر تابلت زنتاليتي من أحد أرخص أجهزة التابلت المتوفرة في الأسواق والموجودة بالمملكة العربية السعودية يتميز الجهاز ببعض المواصفات وهي: