نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من سمو الأمير” الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية Tawasool في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية، حيث يريد الكثير من الأشخاص الحصول على مساعدة مالية طارئة نظرا لعدة ظروف أو مشاكل تضطرهم إلى ذلك، وقد تابعنا معكم في المقالات الماضية كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443 وخاصة اذا كنت مقدم عليها، وأما بالنسبة للأشخاص الذين تقدموا عليها ومرة عليهم سنوات وفقدوا الأمل والأشخاص الذين لم يقدموا عليها بالأصل، فسنتابع معكم في هذا المقال حلا قد يفيدكم، وهو التواصل مع الديوان الملكي السعودي عبر بوابة التواصل الرسمية الخاصة بهم، وهذا لطلب مساعدة مالية أو علاجية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين الأفاضل.

الديوان الملكي

ويعتبر الديوان الملكي السعودي أحد أهم الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية على الإطلاق، حيث يتم من خلالها الإعلان عن الأوامر الملكية الصادرة من سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أو ولي عهده الصادرة بشكل مباشر منهم.

وقد تم إنشاء موقع تواصل مع الديوان الملكي في السنوات الأخيرة الماضية، وهذا يظهر حرص الدولة واهتمامها بالمواطنين، حيث إنها تعتبر البوابة الإلكترونية الوحيدة إلى جانب رقم الهاتف الخاص بهم (والذي سنتعرف عليه معكم في الأسطر القادمة) هي البوابات الوحيدة للتواصل تلك الجهة بشكل مباشر.

الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية

وسنتابع معكم في كيفية تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية أو عينية من سمو خادم الحرمين وولي عهده حفظهما الله، وهذا بشكل إلكتروني، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين الأفاضل في الخطوات التالية الموضحة:

بوابة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

اذهب إلى موقع النفاذ الوطني الموحد.

سجل الدخول في الحساب الخاص بك، وهذا برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم في الخدمات اختر الديوان الملكي تواصل.

أو اذهب إلى الموقع عبر الرابط التالي tawasol.royalcourt.gov.sa.

ثم اضغط على شكوى أو شكوى علاج.

ثم ستذهب إلى الاستمارة اختر شكوى إلى مسئول.

في خانة الطلب قم بكتابة الطلب الخاص بك، واكتب البيانات الخاصة بك.

ثم اضغط على إرسال.

الديوان الملكي استعلام

ويمكنك الاستعلام عن طلبك ومتابعته أولا بأول عن طريق اتباع الخطوات التالية أيضا:

اذهب إلى بوابة التواصل كما وضحنا لك في الخطوات بالأعلى.

في الصفحة الرئيسة اختر طلباتي.

اختر طلبك الذي تريد الاستعلام عنه ومتابعته.

رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات

ويمكنكم التواصل أيضا هاتفيا عبر الرقم التالي:

رقم الديوان: 8004000000.

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