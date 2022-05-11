عروض تقسيط فورد برونكو 2021 وايلد تراك أيقونة الطرق الوعرة في السعودية

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عمر شويل - جدة يشهد عالم Ford Bronco حالة من التطور المتلاحق. وذلك بعد أن أصبحت فورد برونكو 2021 أيقونة الطرق الوعرة التي أعيد تصميمها مؤخرًا جزءًا من منظومة السفر في العديد من الدول. ليس هذا فحسب بل تستعد فورد لتقديم طراز ثان فورد رابتور القوي في القريب. وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بلغة برونكو يمكن القوال أن Wildtrak من فورد برونكو عبارة عن إعداد صحراوي من المستوى العلوي . تم تزويده بإطارات مقاس 35 بوصة تصلح لجميع التضاريس. السيارة مزودة بزوج من أقفال الدفرنس الأمامية والخلفية ، ونظام تعليق مرفوع . إضافة إلى سبعة أوضاع قيادة G.O.A.T بما في ذلك إعداد Baja.

مواصفات فورد برونكو وايلد تراك

تأتي فورد برونكو Wildtrak مع محرك سداسي الاسطوانات V-6 تبلغ سعته 2.7 لتر بقوة 330 حصانًا. مع علبة تروس 10 سرعات ، ونظام دفع رباعي مع وضع 4HI تلقائي كامل ، ونسبة قيادة نهائية أقصر. أما بالنسبة لمن يسعى إلى المزيد من القدرة على القيادة في في الأرض الطينية أن يختاروا طراز Everglades الجديد بأربعة أبواب فقط ، والذي يأتي مع محرك توربو رباعي بقوة 300 حصان سعة 2.3 لتر. والمثير للدهشة أن فورد برونكو Wildtrak يبلغ وزنها 4971 رطلاً وهي أقل من الإصدار الأول ذي البابين بحوالي أربعة أرطال.

مقارنة فورد برونكو مع جيب رانجلر

عندما تقارن برونكو مع جيب رانجلر نجد أن Wildtrak سوف تتفوق بسهولة على رانجلر روبيكون. كما أنها أفضل عندما يتعلق الأمر بالتوجيه والتوقف. على عكس رانجلر، فإن التنقل اليومي ليس مشكلة مع برونكو التي يمكنها التنقل بين مسارين ملتويين بسهولة ويسر. على عكس إعداد رانجلر، توفر برونكو تجربة قيادة مريحة وسهلة، كما أن مظهرها البالغ 79.3 بوصة يضفي عليها مزيدًا من الهدوء.

عيوب فورد برونكو

هناك بعض العيوب في فورد برونكو، خاصةً عطش Wildtrak للوقود. يبلغ متوسط استهلاك الوقود 17ميلا في الغالون في اختبار الطرق السريعة الذي تبلغ سرعته 75 ميلا في الساعة. وهذا يتطابق مع تقدير وكالة حماية البيئة الأوروبية (EPA) ، ومع ذلك فهو أقل بمقدار 1 ميلا في الغالون من الإصدار الأول. أيضًا السيارة صاخبة من الداخل ، مع صوت إطارات Goodyears مقاس 35 بوصة والرياح التي تدور حول السقف الصلب. مما يساهم في الحصول على 73 ديسيبل بسرعة 70 ميل في الساعة. بينما ترتفع الضوضاء الداخلية إلى 80 ديسيبل عند الضغط على دواسة الوقود بشكل كامل.

سعر فورد برونكو 2021 في السعودية

يبدأ سعر فورد برونكو 2021 في السعودية عند 267 ألف ريال ويصل حتى 287 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة. أما سعر التقسيط فسوف يختلف السعر بحسب العديد من الأمور أهمها الدفعة المقدمة . إن أردت الحصول على أحد افضل عروض تقسيط السيارات الجديدة قم بزيادة الدفعة المقدمة إلى 50 % من سعر السيارة. بقى أن نقول أن عشاق السيارات الكبيرة مرتفعة السعر غالبًا فإن قوتهم الشرائية تكون أفضل . كما أن قدرتهم على الانفاق الشهري على السيارة أفضل.