نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار جواز السفر السعودي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت المديرية العامة للجوازات جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية ، و أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إيصال جواز السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر البريد السعودي ، و تقدم المديرية العامة للجوازات ، التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الرسمي أو من خلال موقع المنصة الوطنية الموحدة ، ومن ضمن الخدمات التي يبحث عنها العديد من المواطنين هي إصدار جواز السفر السعودي الجديد ، وقد تم توفير الخدمة عبر المنصة بخطوات سهلة وبسيطة يمكن التعرف عليها من خلال فقرات المقال التالية ، كما يمكن للمستفيد استلام جواز سفره من خلال خدمات البريد السعودي سبل دون حاجه لزيارة مكاتب المديرية العامة للجوازات ، وتقدر قيمة اصدار جواز السفر بـ 300 ريال لصلاحية الخمس سنوات و 600 ريال سعودي لصلاحية الـ 10 سنوات ، ويجب تسديد أي مخالفات مرورية علي صاحب الجواز ليتاح التجديد أو الإصدار.

شروط إصدار جواز السفر السعودي الجديد

عبر موقع المنصة الوطنية الموحدة بالمملكة ، يمكن الاستفادة من خدمة اصدار جواز السفر وفق الضوابط التالية :

من خلال رابط المنصة الوطنية الموحدة نختار مبوب خدمات ، ومن القائمة نحدد إصدار جواز سفر جديد.

سيتم نقلك لصفحة الخدمة ومنها تطلع علي الشروط والمتطلبات.

يجب الالتزام بالشروط التالية : تسديد الرسوم الخاصة بصلاحية لجواز : 300 ريال للـ 5 سنوات ، أو 600 ريال للـ 10 سنوات صلاحية. القيامة بتسديد أي مخالفات مرورية علي صاحب الجواز. يشترط وجود بصمة وصورة للمواطن أو المواطنة علي النظام الإلكتروني. وجود صاحب أو صاحبة الجواز داخل الأراضي السعودي أثناء تقديم الطلب. عدم وجود جواز سفر لصاحب الطلب. يشترط أن لا يكون الشخص مرافق علي جواز سفر شخص آخر. الخدمة متاحة للعوائل والعزاب ، ويحق لرب الأسرة الإصدار لكل الأبناء دون سن الـ 21 عام.



ويمكن التعرف علي ضوابط الاستقدام من خلال منصة أبشر عبر موقعنا ثقفني.

خطوات اصدار جواز السفر السعودي

كل ما عليك القيام به للحوصل علي جواز السفر السعودي الإلكتروني أو تجديد جواز السفر السعودي هو :

عبر صفحة المنصة الوطنية بالفقرة السابقة نضغط علي أيقونة ” ابدأ الخدمة “.

أو عبر رابط منصة أبشر.

عليك اختيار كلمة المواطنين من القائمة الرئيسية.

ثم نذهب إلي خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز.

نقوم بتقديم طلب اصدار جواز سفر.

وتسليم المديرية العامة للجوازات جواز السفر السعودي الإلكتروني من خلال مؤسسة البريد السعودي سبل

سيصلك اشعار برقم المعاملة بعد تسليم الطلب ، ويمكنكم الدفع من خلال سداد ، ويمكن الحصول علي الخدمة عبر الجوال أو البوابة الإلكترونية أو مراكز الخدمة.

التواصل مع الجوازات السعودية

للحصول علي خدمات الإدارة العامة للجوازات أو تقديم أي استفسار يمكن للمواطنين تقديم شكواهم عن طريق بوابة الشكاوى أو استخدام احدي القنوات التالية :

عبر رابط الموقع الإلكتروني للجوازات عن طريق أبشر. الاتصال بخدمة العملاء علي رقم الهاتف التالي 00966114771100 – 992 – 011-4057000 . من خلال المراسلة بالبريد الإلكتروني علي العنوان : [email protected] عن طريق حجز موعد و الذهاب إلي مكاتب الجوازات خلال ساعات العمل اليومية من 7:30 صباحاً وحتي 2:30 مساءً. وقامت الجوازات بتحديد خطوات إتمام عملية اصدار جوازات السفر و المراجعة والاستلام عبر سُبل علي العنوان الوطني.

ويمكن التعرف علي خطوات تجديد إقامة الوافدين عبر منصة أبشر من خلال موقعنا ثقفني كما يمكن إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده عبر سبل.