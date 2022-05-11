نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استقدام الزوجة عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الكثير من الوافدين للمملكة العربية السعودية إلي استقدام عوائلهم للعيش والاستقرار بالمملكة بجوار محل عملهم وذلك للتغلب علي عقبة البعد عن الأهل والاحتياج لإجازات وعقبات الحياة وعدم الاستقرار النفسي الذي يعاني منه معظم المغتربين ،وللتعرف علي شروط استقدام الزوجة عبر أبشر عليك بإتباع بعض الخطوات وتحقيق بعض الشروط وإعداد بعض الوثائق التي سنقوم بعرضها من خلال مقالنا التالي بالفقرات التالية ، وفي ظل التطور الذي تسعي له حكومة المملكة في مجال تقديم الخدمات عبر تطبيقات تفاعلية فقد أطلقت إدارة الجوازات بوزارة الداخلية السعودية خدمة الاستقدام عبر منصة أبشر الإلكترونية علي الإنترنت كما هو الحال في تفعيل هوية مقيم بالمملكة .

شروط استقدام الزوجة عبر أبشر بالمملكة العربية السعودية

وضعت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية بعض الاشتراطات الخاصة بطلب استقدام الزوجة للمقيمين في السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية و ذلك لتتيح للوافدين إمكانية الحصول علي الخدمة عبر تطبيق تفاعلي علي الإنترنت دون الحاجة لزيارة مقر لوزارة الداخلية السعودية و شروط استقدام الزوجة للمقيمين في السعودية نسردها لكم تفصيلاً كالآتي :

يسمح باستقدام زوجة واحد إذا كان مقدم الطلب يعول أكثر من زوجة علي عصمته.

لابد من توافر جواز سفر ساري لدي الزوجة من بلدها الأم.

يجب توافر مبلغ كاف لسداد رسوم الاستقدام بحساب مقدم الطلب المربوط بسداد الخدمة.

أيضاً يجب أن تكون مهنة مقدم الطلب ضمن لائحة المهن التي يحق لها الاستقدام بالمملكة.

أن يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب علي منصة أبشر.

وأن يكون قد مر مدة لا تقل عن ثلاث شهور علي إقامة مقدم الطلب بالمملكة قبل تقديم طلب الاستقدام.

كذلك أن يقوم مقدم الطلب بتوثيق كل الأوراق المطلوبة من القنصليات والجهات الرسمية.

وعلي مقدم الطلب أن يكون لديه هوية سارية المفعول ولها حق الاستقدام ، كما يستطيع البعض تعديل المهنة في الإقامة ببعض الاشتراطات ، وذلك لبعض الوافدين علي مهنة غير مهنتهم الأصلية.

مستندات الاستقدام للزوجة

للحصول علي موافقة لطلب شروط استقدام الزوجة من أبشر عليك بتوفير بعض الأوراق الثبوتية الموثقة من الجهات الرسمية بالمملكة ومن بلد القدوم وذلك بما يتماشى و تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين بالمملكة ، والمستندات المطلوبة هي كالآتي :

أصل وصورة من جواز سفر الزوجة يكون ساري المدة ويقدم لدي السلطات المختصة ببلد القدوم.

أصل وصورة من جواز سفر الزوج يكون ساري المدة ويقدم لدي السلطات المختصة بالمملكة.

صورة شخصية للزوجة بمقياس 4*6 ذات خلفية بيضاء.

أصل وصورة من وثيقة زواج الطرفين موثقة من الخارجية ببلد الزوجة.

شهادة مؤهل دراسي للزوج موثقة من الخارجية أو السفارة السعودية مثبته لمهنته بجواز السفر.

نموذج استقدام مكتمل البيانات وموثق من الغرفة التجارية بالمملكة.

توثيق شهادات ميلاد الأبناء المستقدمين من وزارة الخارجية ووضعها ضمن الأوراق المقدمة.

خطاب موجه من شؤن العاملين لدي كفيل مقدم الطلب تفيد براتبه وموثقة.

قيمة رسوم الاستقدام للعائلة بالمملكة بعد التحديثات

وفق آخر تحديثات القرارات الخاصة برسوم الاستقدام والزيارات في الفترة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية ، أصبحت قيمة رسوم الاستقدام كالآتي :

مبلغ 2000 ريال سعودي رسوم حكومية عن الفرد الواحد.

يضاف إلي ذلك مبلغ 2000 ريال سعودي أخري قيمة رسوم دخول إلى الأراضي السعودية.

علي أن يتم دفعها إجمالي المبلغ مرة واحدة فقط عند الدخول ، ليُصبح المبلغ الإجمالي 4 آلاف ريال.

والفيديو التالي يوضح رسوم وخطوات وشروط الاستقدام :

الحالات الممنوعة من الاستقدام

يضع القانون السعودي شروط تمنع بعض الحالات من المقيمين من الاستقدام ونستعرض مع حضراتكم بعض هذه الاشتراطات :

لا يحق لمقدم الطلب تقديم طلب الاستقدام لاحد أبناؤه البالغين سن الثامنة عشر أو أكبر من ذلك.

ليس من حق للمقيم تقديم طلب الزيارة أو الاستقدام لأكثر من زوجة واحدة.

غير مسموح لأصحاب المهن الغير مسموح لها بالاستقدام تقديم طلبات الاستقدام.

يجب أن لا يقوم المقيم بتقديم الطلب إن كانت فترة صلاحية إقامته دون التسعون يوماً عند تقديم الطلب.

طريقة استقدام الزوجة من خلال ابشر

تتيح وزارة الداخلية السعودية عبر منصتها طريقة عمل استقدام إلكتروني عبر موقع أبشر في المملكة العربية السعودية عبر منصتها الإلكترونية كالآتي :

نقوم بتسجيل الدخول عبر نظام ابشر أو نقوم بإنشاء حساب على خدمة أبشر.

تتضمن خطوات تقديم طلب استقدام الزوجة والأولاد الدخول علي مبوب خدماتي.

تقديم طلب استقدام الزوجة من إدارة المغتربين من الخدمات عبر الإنترنت.

تضمين خطاب موافقة الكفيل على استقدام الزوجة للسعودية.

طلب إصدار تأشيرة جديدة للاستقدام ، ثم طباعة الطلب وتوثيقه من جهة العمل والغرفة التجارية.

انتظار رسالة قبول أو رفض الاستقدام.

ويمكنكم التعرف علي طريقة تقديم طلب الاستقدام عبر منصة إنجاز الرقمية من خلال موقعنا ثقفني.

إرشادات حول طلبات الاستقدام

يتوجب علي المقيمين في حال استقدام العائلة بهدف الزيارة أو الإقامة الانتباه للإرشادات التالية :

استيفاء كافة البيانات في نموذج الاستقدام.

ختم النموذج من جهة عمله.

تصديق النموذج المختوم من الغرفة التجارية ، ثم تقديمه لإدارة شؤون الاستقدام.

كتابة أسماء المستقدمين كما هو بجواز سفرهم.

توضيح صلة قرابة المستقدمين لمقدم الطلب.

يقتصر الاستقدام علي الزوجة والأبناء القصر فقط.

يراعي التوضيح وفق البيان ، إن كان الأبناء أو الزوجة المستقدمين يحملون جنسية غير جنسية الزوج أو لديهم جنسية سابقة.

يتم إرفاق صورة ضوئية من إقامة صاحب الطلب سارية.

يرفق صورة ضوئية من جواز سفر صاحب الطلب ساري.

شهادة ترجمة معتمدة من داخل المملكة لجواز السفر الغير عربي.

سداد رسوم التأشيرة عبر البنوك أو الخدمات الإلكترونية المعتمدة.

الالتزام بالمدة الخاصة للزيارة في القدوم والمغادرة لتفادي الغرامات والعقوبات.

ويمكن الاطلاع علي مزيد من المعلومات من مبوب الإرشادات علي موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

تجديد الإقامة عبر أبشر

يقتضي استقدام الزوجات للوافدين أن تكون إقامة الوافد سارية ، ويمكنكم التعرف علي خطوات وطريقة تجديد إقامة الوافدين عن طريق أبشر كالآتي :

يجب تسديد رسوم التجديد وأي مخالفات تأخير في حال وجدت. تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة علي رقم الإقامة المطلوب تجديدها. أن يكون لصاحب الإقامة بصمة وصورة بقاعدة بيانات نظام الجوازات ، ولأفراد الأسرة ممن تجاوز سنهم عمر الـ 15 عام. أن يكون جواز سفر الوافد المراد تجديد صلاحية إقامته ساري وقت التجديد للإقامة. تواجد الوافد داخل المملكة وقت التجديد. عدم وجود بلاغات تغيب بحق صاحب الإقامة المزمع تجديد صلاحيتها. ولا يمكن تجديد إقامة المقيمين المتواجدين خارج المملكة.

ويكون التجديد بالخطوات التالية :

أولاً ندخل علي منصة أبشر أفراد برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق المستلم علي الهاتف. ثانياً من الصفحة الرئيسية نختار الخدمات الإلكترونية ، مبوب خدمات المكفولين. منها نحدد اختيار تجديد الإقامة ، ثم نقرأ التعليمات ونضغط علي التالي. نحدد العامل المراد تجديد إقامته ، ونختار المدة ونؤكد البيانات. وأخيراً نضغط علي جدد الإقامة.

طلب استقدام عائلة

تتيح وزارة الداخلية السعودية عبر منصتها الإلكترونية أبشر العديد من الخدمات ومنها استقدام العائلة :